Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τα εθνικά συμφέροντα

Με την καταδίκη «της τρομοκρατικής επίθεσης» του Ισραήλ κατά του στόλου των εθελοντών, που είχαν στόχο να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ξεκίνησε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη στάση της.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όχι μόνο δεν λαμβάνει ενεργή θέση για να προστατεύσουμε ως χώρα τους παλαιστινίους αμάχους που υφίστανται γενοκτονία από το Ισραήλ, αλλά αντίθετα καλούσε τον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα να αποχωρήσει, “για να δώσουμε χρόνο στην πρόταση Τραμπ”. Από πότε η ανθρωπιστική βοήθεια υπονομεύει την ειρήνη; Μήπως απλά υπονομεύει το σχέδιο του φίλου σας, του κυρίου Νετανιάχου;».

Αφού σημείωσε ότι η επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπογράμμισε: «Οι κυρώσεις και το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, όπως και η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την ελληνική κυβέρνηση, είναι η ενδεδειγμένη απάντηση για να σταματήσει επιτέλους η γενοκτονία στη Γάζα».

Καθώς η συζήτηση αφορά την προμήθεια της 4ης φρεγάτας και την αμυντική πολιτική της χώρας, ο κ. Φαμέλλος ξεκαθάρισε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ: « Είμαστε υπέρ της επαρκούς άμυνας. Αυτό πράξαμε με συνέπεια την περίοδο 2015-2019. Στηρίξαμε τις αμυντικές δαπάνες της χώρας στον προϋπολογισμό, αλλά παράλληλα αναδεικνύουμε όλα τα λάθη και τα ελλείμματα. Διαφοροποιηθήκαμε το 2022 στην αγορά των επιπλέον Rafale, που είναι γνωστό πως ακόμα και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας το έμαθε από την τηλεόραση και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Καταψηφίσαμε το κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, που είναι και οικονομικό σκάνδαλο»

Σημείωσε, επίσης, ότι «η ασφάλεια της χώρας δεν διασφαλίζεται μόνο με εξοπλιστικά. Και είναι και αδιέξοδο και επικίνδυνο το κυνήγι των εξοπλισμών. Απαιτείται παράλληλα διπλωματικό κεφάλαιο. Και εδώ μετράμε ήττες. Και υποχωρήσεις. Η επικίνδυνη, τυχοδιωκτική ΙΧ εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει εδώ και έξι χρόνια ο κ. Μητσοτάκης πλήττει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, περιθωριοποιεί την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στο ταξίδι του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. «Η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη από την τουρκική πλευρά, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, λέει πολλά για τη διεθνή υποβάθμιση, για την οποία έχετε την ευθύνη εσείς. Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη δεν εξέπεμψε σήμα ισχυρής Ελλάδας, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος την Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο. Αλλά μιας χώρας στο περιθώριο των εξελίξεων, απλού παρατηρητή στην καλύτερη των περιπτώσεων».

Ακολούθως αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, ρωτώντας: «τι κάνατε εδώ και 6 χρόνια να αρθεί το casus belli;

Πώς αξιοποιήσατε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τις ευρωτουρκικές σχέσεις για μην επιβάλλει η Τουρκία το αναθεωρητικό αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”;

Εσείς δεν ήσασταν κυβέρνηση όταν η Αθήνα παραιτήθηκε από το κυριαρχικό δικαίωμά της σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου;

Όταν σταματήσατε τις έρευνες έξω από την Κάσο, για να μην… ταραχθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο με την Τουρκία;

Πού ήταν τότε το διπλωματικό κεφάλαιο, πού ήταν η εξωτερική πολιτική, πού ήταν η αμυντική πολιτική;

Πού είναι η εθνική στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη με την Τουρκία και οριοθέτηση με όμορες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο;

Μας είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η στρατηγική συμμαχία με τον Νετανιάχου θα μας λύσει το πρόβλημα του καλωδίου. Απαράδεκτη δικαιολογία, μιλώντας για έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και είδαμε την αποτυχία σας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είναι αποτελεσματική η πολιτική άμυνας, σημείωσε την υποβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας και την αποψίλωση των Ενόπλων Δυνάμεων από το έμψυχο δυναμικό τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κινδυνεύουμε να αποκτήσουμε πλοία χωρίς τα κατάλληλα πληρώματα για να τα αξιοποιήσουν!».

Ακολούθως πήρε θέση για την προμήθεια της φρεγάτας: «Πρέπει η αντιπολίτευση να κάνει το καθήκον της, ενώ η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας;

Ξέρουμε πολύ καλά την αναγκαιότητα αυτής της φρεγάτας, αλλά και τις πολλές επισφάλειες που δημιουργήσατε σε αυτή τη σύμβαση. Η προμήθεια αυτής της φρεγάτας πρέπει να προχωρήσει για την ασφάλεια της χώρας. Αυτή την ευθύνη είχαμε αναλάβει το 2022 που ψηφίσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τη διάταξη της προμήθειας και 4ης φρεγάτας».

Ο κ. Φάμελλος έκλεισε συμπυκνώνοντας: «Αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην αμυντική πολιτική της χώρας, όπως και στην εξωτερική πολιτική. Όπως και στον τομέα της οικονομίας, της Υγείας, της Παιδείας, της εργασίας, της κοινωνικής συνοχής. Απαιτείται μια άλλη πολιτική. Απαιτείται μια προοδευτική διέξοδος».