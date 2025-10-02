Β. Οικονόμου στο Naftemporiki TV: Έπρεπε να γίνουν από την πρώτη στιγμή τοξικολογικές – Είναι απόφαση της Δικαιοσύνης

Για τα θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, μίλησε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή Momentum με τη Μάγκυ Δούση, ο βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου.

Ερωτηθείς για τον Πάνο Ρούτσι και το αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως «έπρεπε να γίνουν από την πρώτη στιγμή τοξικολογικές εξετάσεις» για να προσθέσει πάντως πως «η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία δεν έχει τον παραμικρό λόγο» καθώς πρόκειται για αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

«Έτσι θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα κάποιοι; Δίνοντας εντολές στη Δικαιοσύνη;»

Στηλίτευσε μάλιστα τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, χαρακτηρίζοντάς την «σισχρή». «Έρχονται τα κόμματα και πολιτικολογούν επί του θέματος. Δεν πολιτικολογείς όταν είναι άλλου απόφαση…. Είναι απόφαση του δικαστικού σώματος. Αν λέω ότι το δικαστικό σώμα πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση σημαίνει ότι αν γίνω κυβέρνηση αύριο εγώ θα δίνω εντολές. Έτσι θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα κάποιοι; Δίνοντας εντολές;» διερωτήθηκε για να προσθέσει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδικασμένο υπουργό Δικαιοσύνης για παρεμβάσεις. Τον κ. Παπαγγελόπουλο. Θα γυρίσουμε σε αυτή την εποχή;».

«Παθογένειες ετών» πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Οικονόμου είπε πως «είναι ένα σύμπτωμα μίας παθογένειας ετών». Έκανε λόγο για «διαχρονική και διαπαραταξιακή ευθύνη» παραπέμποντας στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στα χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ αναφέρθηκε στη συνέχεια στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. «Περί τα 10.000 ΑΦΜ είναι προβληματικά και προσπαθούμε να τα ελέγξουμε. 5.200 εστάλησαν στη Δικαιοσύνη και για περαιτέρω έλεγχο. Γίνονται έλεγχοι, κάποιοι έχουν πάει στα δικαστήρια και έχουν πέσει οι πρώτες καμπάνες. Δεν κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Για τα 2,6 δισ. πρόστιμα που δεν ήταν επί Ν.Δ. δεν βλέπω να συγκινείται κάποιος»

Ερωτηθείς για τις ευθύνες της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη πως ο πρωθυπουργός «ανέλαβε με γενναιότητα την ευθύνη». «Είναι αντικειμενική η ευθύνη. Ένας υπουργός, πρωθυπουργός ή πρόεδρος ενός οργανισμού έχει την ευθύνη να μη γίνει κάτι στη διάρκεια της θητείας του. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Όμως η ποινική ευθύνη ή αστική είναι μία τελείως διαφορετική συζήτηση. Ο Μητσοτάκης είπε ‘έγινε λάθος δεν προχώρησε καλά η υπόθεση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως λειτουργεί, δεν λειτουργεί σωστά, πάμε στο άλλο σχήμα υπό την ΑΑΔΕ’. Κάνει κινήσεις να λύσει το πρόβλημα. Οι υπόλοιποι σήμερα προσγειώθηκαν σε αυτή τη χώρα;» αναρωτήθηκε για να προσθέσει:

«Όταν λέμε να δούμε 30 χρόνια ευθυνών, όταν λέμε ότι υπάρχουν 3 δισ. πρόστιμα εκ των οποίων τα 400 εκατ. είναι αυτά που μπήκαν επί της κυβέρνησης Ν.Δ., για τα 2,6 δισ. πρόστιμα που δεν ήταν επί Ν.Δ. δεν βλέπω κάποιος να συγκινείται».