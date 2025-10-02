Logo Image

Ξεκινά την Παρασκευή το 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ – Με ομιλία Μητσοτάκη ανοίγουν οι εργασίες

Πολιτική

Πηγή φωτ. Γρ. Τύπου του Πρωθυπουργού

Το Σάββατο και την Κυριακή οι 2.554 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από 90.084 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρες θεματικές ενότητες

Με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν αύριο Παρασκευή οι εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ. Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί έως τις 5 Οκτωβρίου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας.

Την έναρξη των εργασιών θα πλαισιώσουν και οι ομιλίες του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Νίκου Πατσέα.

Το Σάββατο και την Κυριακή οι 2.554 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από 90.084 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρες θεματικές ενότητες. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν και εκπρόσωποι από αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την ΟΝΝΕΔ.

Ταυτόχρονα, στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργούν περίπτερα, για την Οδική Ασφάλεια, του Συλλόγου «Μαζί για τη Ζωή» για τον Καρκίνο του Μαστού και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για δότες μυελού των οστών, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά. Παράλληλα, τα περίπτερα των Ιδρυμάτων Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) και Hanns-Seidel-Stiftung θα παρέχουν πληροφορίες για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους, ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλη δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ ΕΔΩ.

