Π. Μαρινάκης για Κοβέσι: Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86

«Πολύ σημαντική» χαρακτήρισε την επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά εποικοδομητικές» συναντήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως με Έλληνες υπουργούς.

Ερωτηθείς για τα όσα είπε στη σημερινή της συνέντευξη Τύπου η κ. Κοβέσι, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε «την πολύ μεγάλη αξία της συνδρομής σε κάθε έρευνα που διεξάγει και η ευρωπαϊκή και η εγχώρια εισαγγελία». «Είπε πολλά και ενδιαφέροντα η κ. Κοβέσι και νομίζω ότι με τον τρόπο που απάντησε επιβεβαιώθηκαν και πολλά πράγματα τα οποία έχουμε υποστηρίξει και εμείς ως κυβέρνηση χωρίς ποτέ να υποτιμήσουμε τη σπουδαιότητα κάθε έρευνας που εξελίσσεται. Μίλησε για 3.000 έρευνες που είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Είπε ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά ευρωπαϊκό – κάτι που είναι αυτονόητο αλλά στην Ελλάδα της παραπληροφόρησης ενός μικρού μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτό δεν είναι αυτονόητο».

«Όποιος ακούσει την κ. Κοβέσι καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια της Χαλιμάς»

Στάθηκε ακόμη στο ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας «τόνισε την υποδειγματική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές … κάτι που δείχνει το εντελώς αντίθετο από διάθεση συγκάλυψης». «Όποιος δηλαδή ακούσει την κ. Κοβέσι καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης από την ελληνική κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Μίλησε για τη μεγάλη διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων όπου είπε ότι δεν είναι μια υπόθεση οι αγροτικές επιδοτήσεις που ταλανίζει μόνο την Ελλάδα ως φαινόμενο. Από κει και πέρα έκανε μια σειρά από σημαντικές επισημάνσεις για τη μεγάλη υπόθεση των τελωνείων όπου η ελληνική πλευρά και ως προς τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και ως προς τον τρόπο που έδρασαν οι ελληνικές αρχές λειτούργησε υποδειγματικά» πρόσθεσε.

Παρατήρησε ακόμη πως «εστίες παραβατικότητας, διαφθοράς και διαπλοκής υπάρχουν παντού σε όλη την Ευρώπη προφανώς και στην Ελλάδα»και πως είναι «χρέος της πολιτείας με τη λειτουργία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης αλλά και τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση οι εστίες να αντιμετωπίζονται και οι υπαίτιοι να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

Σε ό,τι αφορά τις επισημάνσεις της κ. Κοβέσι για την αλλαγή του άρθρου 86 ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ότι όλοι συμφωνούμε. Ήδη έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 του Σύντάγματος, κάτι το οποίο χαιρέτισε η Ευρωπαία Εισαγγελέας» σημείωσε.

«Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε σε κάθε έρευνα – Χαλάμε τη σούπα σε όσους προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν μια τραγωδία»

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τη βούληση της ελληνικής Πολιτείας να συνδράμει σε κάθε έρευνα. «Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε – όπως απεδείχθη και από τις επαφές που έγιναν – σε κάθε έρευνα της δικαιοσύνης. Όμως είμαστε εδώ για να απαντάμε με στοιχεία και να χαλάμε τη σούπα σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν μια τραγωδία κα να εργαλειοποιήσουν μια δικαστική έρευνα για να επιβιώσουν εκείνοι πολιτικά» συμπλήρωσε.

Τι είπε για τον στολίσκο Global Sumud Flotilla

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών και τόνισε πως από χθες υπάρχει σχετικό διάβημα, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και η Ελληνίδα πρέσβης,

«Προφανώς είμαστε πάνω από το θέμα, έχει πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο από τη στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο έχει τοποθετηθεί» συμπλήρωσε.

«Ούτε συζήτηση» περί παραχώρησης ελληνικών Mirage στην Ουκρανία

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα περί αιτήματος από συμμάχους μέσω Εσθονίας για παραχώρηση ελληνικών μαχητικών Mirage στην Ουκρανία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Δεν πρόκειται καν να μπει σε τέτοια διαδικασία η Ελλάδα. Δεν έχω εικόνα για τέτοιο αίτημα, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αλλά όπως και να έχει σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μπει καν σε αυτή τη διαδικασία ούτε καν συζήτησης η χώρα μας. Το διαψεύδω» απάντησε.

