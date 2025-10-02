Logo Image

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωτοφανής εμμονή της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του Γ. Μυλωνάκη – «Δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου»

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωτοφανής εμμονή της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του Γ. Μυλωνάκη – «Δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου»

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για υποκριτική στάση των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Νέες εντάσεις έχει προκαλέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη με την οποία θέτει εαυτόν στη διάθεσή της. «Έπεσαν οι μάσκες στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής», αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης η οποία «παραμένει δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου», αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Όπως υποστηρίζουν, με μια «φωνή» που «ξεχείλιζε από αγανάκτηση για τις ανάγκες του επικοινωνιακού τους αφηγήματός», ζήτησαν να καταθέσει σε λίγες ώρες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος μία ημέρα πριν με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο έθετε εαυτόν στη διάθεση της Επιτροπής.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για υποκριτική στάση των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίες «έπεσαν στο κενό μετά την υπερψήφιση της πρότασης του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη να ισχύσει ο κατάλογος μαρτύρων μέχρι την επικαιροποίησή του, όπως εξάλλου έχει δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία».

«Η πρωτοφανής εμμονή της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του κ. Μυλωνάκη αποδεικνύει δυστυχώς, ότι το μοναδικό μέλημά της δεν είναι η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η κατασκευή φτηνών εντυπώσεων για μικροκομματικά οφέλη καθώς από την πρώτη ημέρα της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούσε την κλήτευση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ!», συνεχίζουν.

«Την τακτική των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, επιβεβαίωσε η επιμονή της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα θέματα της επικαιρότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε μετά την δημοσιοποίηση της επιστολής του κ. Μυλωνάκη, αναδεικνύοντας την αγωνία της να μη φύγει από το προσκήνιο το όνομα του υφυπουργού», προσθέτουν.

«Τα παιχνίδια εντυπώσεων τελειώνουν εδώ», τονίζουν προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή διαβεβαίωσε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός και θα επικαιροποιείται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.

«Ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα προσέλθει αυτοβούλως να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ούτε αυτό όμως αρκεί για την αντιπολίτευση γιατί τους χαλάει το αφήγημα. Η αλήθεια είναι πικρή αλλά θα κληθούν να την αντέξουν», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

