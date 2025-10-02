ΥΠΕΞ για εισβολή των Ισραηλινών στρατιωτών στο ελληνικό «Οξυγόνο»: Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των πολιτών – Είναι όλοι καλά στην υγεία τους

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του ελληνικού υπουργείου Λένα Ζωχιού.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Δείτε εδώ βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της ισραηλινής επιχείρησης στο ελληνικό πλοίο.

Η κ. Ζωχιού τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, σημείωσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στο στολίσκο.

Δεν προκύπτει άσκηση βίας

Η κ. Ζωχιού είπε επίσης ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογο του ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσετε η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε Στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Με αφορμή την αναχαίτιση των πλοίων του στολίκου το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης την εξής ανακοίνωση:

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου Global Sumud Flotilla, με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».