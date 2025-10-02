Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε αναλυτικά σε συνέντευξη Τύπου, στο Τελωνείο, σε μια υψηλού συμβολισμού τοποθεσία, αναφορικά με τα συμπεράσματα που εξήγαγε από την επίσκεψή της στη χώρα μας.

Σε 2 περιπτώσεις η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας: στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ελπίζω πως υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση και θα οδηγηθούμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα, σημείωσε η κ. Κοβέσι.

Ξεκαθάρισε πως «δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το ελληνικό Σύνταγμα». «Το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86. Υπάρχει πολιτική θέληση να γίνει αυτό», σημείωσε.

Διαβεβαίωσε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεχίσει το έργο της λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού». «Προειδοποιώ όποιον σκέφτεται να παρέμβει στο έργο μας να το ξανασκεφτεί» τόνισε.

Εξήγησε πως όλες οι υποθέσεις στην Ελλάδα εποπτεύονται από τα μόνιμα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο.

Αναφερόμενη δε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. «Δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις. Υπάρχει διαφθορά με αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη μέλη» σημείωσε.

Το κείμενο ανανεώνεται…