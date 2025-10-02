Ν. Ανδρουλάκης: Ο Γ. Μυλωνάκης σύρεται στην Εξεταστική – Αν δεν φοβούνταν τίποτα, θα έπρεπε να έχει γίνει Προανακριτική

«Θράσος, αλαζονεία και αμετροέπεια» καταλόγισε στο Μαξίμου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «η αντιπολίτευση πάει… κουβά».

«Μιλά για “κουβά” το κόμμα που το καλοκαίρι με εντολή του Πρωθυπουργού σκηνοθέτησε μια πρωτοφανή διαδικασία στη Βουλή. Έδιωξαν τους βουλευτές τους, άφησαν παρόντες στην Ολομέλεια μόλις οκτώ και οι μισοί ψήφισαν επιστολικά με έναν και μόνο στόχο να μη διερευνήσει η δικαιοσύνη τις ευθύνες του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη, όπως πρότεινε το ΠΑΣΟΚ βάσει της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. “Κουβά” σε τι; Πού το πρόστιμο για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κοστίσει κοντά 1 δισεκατομμύριο στον ελληνικό λαό; “Κουβά” σε τι; Που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν κάλεσε στην Εξεταστική Επιτροπή κανένα από τα “γαλάζια” παιδιά της δικογραφίας, τους “φραπέδες” και όλους αυτούς που απειλούσαν τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων και διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα; Δεν κάλεσαν στην Εξεταστική την κυρία με τη Ferrari, αλλά τρεις νεκρούς και χρησιμοποιούν τη λέξη “κουβά”;» διερωτήθηκε σε συνέντευξή του στον Ant1.

Κληθείς να σχολιάσει την επιστολή του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη που δηλώνει στη διάθεση της Εξεταστικής, σημείωσε ότι «σύρεται στην Επιτροπή και αν δεν φοβόντουσαν τίποτα, θα έπρεπε να έχει γίνει προανακριτική και όχι εξεταστική».

«Έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε σε ένα «διαρκές μοτίβο εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη» κάνοντας αναφορά και στις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. «Όταν ένας πρωθυπουργός δίνει εντολή να εργαλειοποιήσουν το άρθρο 86 για να καλύψει και να απαγορεύσει στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών του, οτιδήποτε άλλο είναι εκτός πραγματικότητας. Έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα. Εδώ έχουμε σήμερα την κυρία Κοβέσι και μιλάει η ίδια για το άρθρο 86. Άρα, τι συζητάμε; Δεν άφησαν να ελεγχθεί ο κ. Καραμανλής βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας στη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης απορρίπτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Αυτό είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις το ίδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις τα ίδια στις υποκλοπές, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε τις προτάσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των θεσμών όπως η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να μην είναι απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και η απαγόρευση σε δικαστικούς να αναλάβουν δημόσια θέση για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους. «Για να αποφύγουμε υπόγεια παιχνίδια παρασκηνίου ότι “σε αυτήν την υπόθεση κάντε τα στραβά μάτια, οπότε θα σας βολέψουμε εκεί”» εξήγησε.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι θέλει να εργαλειοποιεί τους θεσμούς»

Καταλόισε στη Ν.Δ. πολιτική υποκρισία, καθώς ενώ είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της την εν λόγω πρόβλεψη, «την έχει μπλοκάρει τρεις φορές, όσες και οι φορές που κατέθεσε τη σχετική τροπολογία το ΠΑΣΟΚ». «Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι θέλει να εργαλειοποιεί τους θεσμούς. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, που πήρε στο Μαξίμου την ΕΥΠ, έστησε υποκλοπές, δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, είναι όλο το περιβάλλον του εμπλεκόμενο σε σοβαρά σκάνδαλα και μου λέτε ότι θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και θέλει διάκριση των εξουσιών; Μόνο αυτό δεν θέλει» ανέφερε.

Σχετικά με την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε πως το κόμμα έχει έναν στόχο: «Η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνει το ίδιο κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω ανισότητες, άρα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα αδιέξοδα».

«Η Ν.Δ. αρνείται τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος γιατί κάνει το παιχνίδι των τραπεζών»

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. «Προτείναμε 120 δόσεις για όλους, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παρουσιάσαμε λύση στα ευρωπαϊκά πρότυπα: το 1/3 της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της αύξησης, θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, τα 2/3 τον πιστωτή. Για τους servicers να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τραπεζών και funds στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όχι να μην απαντούν ή όταν απορρίπτουν, να μη δικαιολογούν με πραγματικά στοιχεία την απόρριψη, προκειμένου να μπορεί ο δικηγόρος του δανειολήπτη να πάει στο δικαστήριο. Εμείς, λοιπόν, τα φέραμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και η Νέα Δημοκρατία τα αρνήθηκε, διότι και σε αυτόν τον τομέα κάνει το παιχνίδι των τραπεζών».

Έκανε λόγο τέλος για αγορά που έχει αφεθεί να λειτουργεί ασύδοτα με αποτέλεσμα τις συνεχείς ανατιμήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα. Προέτρεψε, δε, να γίνει η ακόλουθη σύγκριση: «τα 4 χρόνια της μεγάλης ακρίβειας, πόσα δισεκατομμύρια έβγαλαν τα ολιγοπώλια και πόσα πρόστιμα – όχι μόνο τους έβαλαν – αλλά και εισέπραξαν; Και θα καταλάβετε ότι οι έλεγχοι στην αγορά ήταν χάδια».