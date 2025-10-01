Logo Image

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη για τη Γάζα: «Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου»

Πολιτική

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

«Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, στήριξε και στηρίζει ολόπλευρα την αποστολή του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης ‘’Global Sumud Flotilla’’, ο οποίος  βρίσκεται πλέον κοντά στη Γάζα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, εξαπολύοντας επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «ο βάρβαρος και απάνθρωπος αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, είναι παράνομος. Η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου και στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αποστολή να φτάσει στον προορισμό της με ασφάλεια».

«Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Και η κυβέρνηση οφείλει να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει», προσθέτει.

Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας τα εξής: «Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία».

