Συνάντηση Χρυσοχοΐδη – Κοβέσι για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΛ.ΑΣ. και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος· η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας εξήρε τη συμβολή της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε πλήρη διαθεσιμότητα για μελλοντικές έρευνες

Η ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συζητήθηκαν σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στην συνάντηση που είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Η συνάντηση έγινε παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρατήγου, Δημητρίου Μάλλιου, του Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron και του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, Νικολάου Πασχάλη.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κα Κοβέσι, εξήρε τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ σε θέματα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Από την πλευρά του ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες έρευνες αποφασιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

