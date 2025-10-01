Μπιλιράκης και Φαραντούρης φέρνουν το θέμα της Μονής Σινά στο Αμερικανικό Κογκρέσο

Τις απειλές κατά της ιστορικής Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά φέρνουν στο αμερικανικό Κογκρέσο ο ελληνικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός Βουλευτής της Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Αντιπροσωπείας ΗΠΑ -ΕΕ Νικόλας Φαραντούρης.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ουάσιγκτον με υποστήριξη της οργάνωσης Coptic Orthodox Solidarity στο Rayburn Congressional Office Building, αναδείχθηκε η απειλή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής απ’ τις Αιγυπτιακές Αρχές, κάτι που σχετίζεται με τα σχέδια τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής σε θέρετρο τύπου «Λας Βέγκας» απ’ την Αίγυπτο.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης ήταν η υποψηφιότητα της Αιγύπτου για την ηγεσία της UNESCO στις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου και κατά πόσο μπορεί να ηγηθεί ενός Οργανισμού για την προστασία Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς μία χώρα όπως η Αίγυπτος που υπονομεύει ένα τέτοιο μνημείο όπως η ιστορική Μονή Σινά.

Ο Νικόλας Φαραντούρης είχε θέσει το ζήτημα με επιστολή του προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO στις 2 Σεπτεμβριου 2025 ζητώντας, πριν από οποιαδήποτε εξέταση υποψηφιότητας, να αποκατασταθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής.

Απέστειλα σήμερα Επιστολή στην #UNESCO για την Ι.Μονή #Σινά εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου και της Αιγυπτιακής υποψηφιότητας για την ηγεσία του Οργανισμού, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ι.Μονής απ' τις Αιγυπτιακές Αρχές.

Την επιστολή Φαραντούρη έχουν στηρίξει διεθνείς οργανώσεις και κοινότητες, όπως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κόπτες κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός βουλευτής (Congressman) της Florida, Gus Bilirakis, συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, συντονίζει αντίστοιχη διακομματική επιστολή με υπογραφές και άλλων αμερικανών βουλευτών προς τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, στην οποία καλεί το Κάιρο να σεβαστεί το καθεστώς της Αγίας Αικατερίνης και να αντιταχθεί στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την προεδρία της UNESCO, όσο η Αίγυπτος υπονομεύει το μοναστήρι ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς & Εξαιρετικής Αξίας της UNESCO.

Η παρέμβαση Φαραντούρη στο Κογκρέσο

Στη χθεσινή παρέμβασή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, εξέφρασε την αντίθεσή του στην επικείμενη ανάληψη της ηγεσίας της UNESCO από την Αίγυπτο, έως ότου επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της ιδιοκτησίας των κτημάτων του μοναστηριού και των γύρω εκτάσεων του Όρους Σινά.

Ενώσαμε τις φωνές μας χθες στο Koγκρέσο @USCongress για την προστασία της Ι.Μ. #Σινά με πρωτοβουλία της @CopticS και προσκεκλημένους προσωπικότητες όπως ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών, ο @RepGusBilirakis, ο στενός συνεργάτης του @POTUS, Μark Porter κ.α.

Αναλυτικά η παρέμβαση Φαραντούρη:

«Συνάδελφοι και φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και πνευματικά μνημεία της ανθρωπότητας: της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Πριν από έναν μήνα, απέστειλα επιστολή προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – με την ΕΕ να αποτελεί βασικό υποστηρικτή και χρηματοδότη του ΟΗΕ και της UNESCO – σε μια στιγμή εξαιρετικής σημασίας. Σε λίγες εβδομάδες, το Συμβούλιο θα διορίσει τον νέο Γενικό Διευθυντή. Ένας από τους υποψηφίους προέρχεται από την Αίγυπτο.Καμία υποψηφιότητα όμως δεν μπορεί να εξεταστεί εν κενώ. Οφείλει να αξιολογηθεί με βάση τον τρόπο που κάθε κράτος αντιμετωπίζει την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά που του έχει εμπιστευθεί η ιστορία και οι διεθνείςσυνθήκες – ανάμεσά τους και η Αίγυπτος. Η Μονή του Σινά δεν αποτελεί μόνο χώρο ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά και ένα παγκόσμιας σημασίας σύμβολο διαθρησκειακού σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης.Ωστόσο, σήμερα αυτός ο σεβάσμιος θεσμός βρίσκεται σε κίνδυνο. Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του. Έχουν κινηθεί αμφιλεγόμενες δικαστικές διαδικασίες και έχουν εκδοθεί αποφάσεις, οι οποίες – αν εφαρμοστούν – θα στερήσουν από τη Μονή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και, τελικά, τα ίδια τα κελιά και τη μοναστική της ζωή.

Συνάδελφοι και φίλοι,

Η ηγεσία της UNESCO δεν είναι απλώς ζήτημα κύρους· είναι πρωτίστως ηθική ευθύνη. Απαιτεί από κάθε κράτος και τον εκπρόσωπό του να ενσαρκώνουν τις αρχές της προστασίας, της συμπερίληψης και της δικαιοσύνης. Θέτω αυτά τα ζητήματα με πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης, και πάνω απ’ όλα με πίστη στα ιδανικά της ίδιας της UNESCO.

Με αυτό το πνεύμα, καλώ τα θεσμικά μας όργανα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να εξετάσουν προσεκτικά τις ευρύτερες συνέπειες, εάν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και το καθεστώς της Μονής δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι τη στιγμή της εκλογής. Τιμούμε την αποστολή μας, σημαίνει διασφαλίζουμε ότι η Μονή θα παραμείνει ανεπηρέαστη και τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα θα είναι ακέραια και πλήρως κατοχυρωμένα.»

Αμερικανική διαθρησκευτική υποστήριξη

Η ενημέρωση του Κογκρέσου περιελάμβανε επίσης παρουσιάσεις από ηγέτες των Ασσυρίων, των Αλαουιτών, των Δρούζων και των Γιαζίντι, οι οποίοι περιέγραψαν την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, των θρησκευτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αίγυπτο, τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Marc Porter, σύμβουλος του μοναστηριού που συνδέεται στενά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, τόνισε επίσης την ανάγκη δράση για την προστασία της Μονής και παρέδωσε στους αμερικανούς νομοθέτες και τα μέλη του Κογκρέσου δήλωση του νέου Ηγουμένου της Μονής, Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της εκδήλωση ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε «τη σημασία της διαθρησκευτικής, διακομματικής και διατλαντικής στήριξης στη Μονή, ενός οικουμενικού συμβόλου της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ενώνουμε δυνάμεις».