ΥΠΕΞ Ελλάδας – Ιταλίας για στολίσκο Sumud: Το Ισραήλ να μεριμνήσει για την ασφάλεια – Να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

ΥΠΕΞ Ελλάδας – Ιταλίας για στολίσκο Sumud: Το Ισραήλ να μεριμνήσει για την ασφάλεια – Να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη, αναφέρεται σε κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Στην κοινή δήλωση τονίζεται ότι «εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας».

«Απτή ευκαιρία να τερματισθεί η βίαιη σύγκρουση»

«Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια» σημειώνουν στην κοινή δήλωση.

Επισημαίνουν, δε, πως «η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό».

«Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη» καταλήγουν στην κοινή δήλωσή τους οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας.

