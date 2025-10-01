Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Ήρθε η ώρα για ευρωπαϊκά αμυντικά έργα και τείχος από drones

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει τους δικούς της πόρους για να υποστηρίξει κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κοπεγχάγη.

Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση κατά την άφιξή του στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτεύουσα της Δανίας όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν μεατξύ άλλων και προτάσεις για ένα «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με σκοπό την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που, η Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των Ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

Επιπλέον θα επισημάνει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της ΕΕ. Σημειώνεται σχετικώς ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε θέσει και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συγκεκριμένα αυτό του Μαρτίου, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνολική στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα, αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν τότε συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του Νότου.

Ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας

Αναφορικά με τα εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει, τον Μάιο του 2024, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.