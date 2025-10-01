Στην πορεία κατά του εργασιακού ν/σ ο Σ. Φάμελλος: «Να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση»

Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε μεταξύ άλλων για «εργασιακό Μεσαίωνα», εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, δίνοντας το «παρών» στην πορεία κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις» ανέφερε ο κ. Φάμελλος και συνέχισε λέγοντας: «Απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ανάγκη για «ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία». «Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας αξίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο» κατέληξε.