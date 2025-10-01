Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συναντήθηκε με τον Γιώργο Φλωρίδη

Με τον υπουργό δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούκα συναντήθηκε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει στην χώρα μας με κυβερνητικούς αξιωματούχους και την ηγεσία της δικαιοσύνης.

Κατά τη συνάντηση που είχε με τους κ.κ Φλωρίδηκαι Μπούγα, η κ. Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με 3 επιπλέον εισαγγελείς (απασχολούνται 10), την πρόσληψη 6 ατόμων ως διοικητικό προσωπικό, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ρώτησε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών, με τον υπουργό κ. Φλωρίδη να απαντά πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρησή του.

Νωρίτερα συναντήθηκε και με τον υπουργό οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και εξέφρασε την ικανοποίηση της από την συνάντησή τους.