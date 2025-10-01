Ν. Ανδρουλάκης: Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εργαζόμενους. Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή

Στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ παρευρέθη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε πως «μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εργαζόμενους που αγανακτούν με τη σημερινή κατάσταση», σημειώνοντας ότι «δεν τους έφτανε η ακρίβεια στα προϊόντα, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία για να κάνει τη ζωή τους… “καλύτερη”, φέρνει το 13άωρο και την εξαήμερη εργασία».

«Σε αυτή την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος. Πρέπει να πάψει να είναι πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη «ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο που βελτιώνει τη ζωή, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, φέρνει πραγματικές εργασιακές συνθήκες για μία πιο ανθρώπινη ζωή». «Γι’ αυτό ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

