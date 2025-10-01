Στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ Δ. Κουτσούμπας: «Η σημερινή μάχη είναι μόνο η αρχή»

Το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας έδωσε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «επαίσχυντο» το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και τόνισε πως «αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή». «Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της τεχνητής νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5μερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία» ανέφερε.

Αλληλεγγύη στον Πάνο Ρούτσι

Όταν η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση έφτασε στο Σύνταγμα, ο κ. Κουτσούμπας κατευθύνθηκε στο σημείο που πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, όπου συναντήθηκε με την Ελένη Βασάρα, Γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και έγραψε το ακόλουθο μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης: «Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη. Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί. Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

«Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτή τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση» δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.