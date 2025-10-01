ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιστολή Μυλωνάκη – «Είμαι στη διάθεση της εξεταστικής»

Στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει ότι τίθεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο κ. Μυλωνάκης απέστειλε σχετική επιστολή προς το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής.

«Επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει»

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μυλωνάκης αναφέρει ότι «παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ».

«Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων» προσθέτει και συμπληρώνει:

«Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

— George Mylonakis (@georgemilon) October 1, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα απορρίφθηκε εν μέσω αντεγκλήσεων το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του Γ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική.

Σημειώνεται ότι σχετική πρόταση για την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – μέλη της επιτροπής, Μ. Αποστολάκη, Ευ. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης και Α. Πουλάς, καθώς, όπως σημείωναν, έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.