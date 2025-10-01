Logo Image

Νέα Δημοκρατία: Στις 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές κάλπες για την ανάδειξη μελών του συνεδρίου 

«Η Ν.Δ. συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές» αναφέρει η Πειραιώς σε ανακοίνωσή της

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 θα διεξαχθούν πανελλαδικά οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει η Πειραιώς σε σχετική ανακοίνωσή της, «η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές. Υπενθυμίζεται πως η Ν.Δ. είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ψηφιακά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων».

Στο site του κόμματός nd.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις εγκυκλίους των εκλογών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

