Δημοσκόπηση Alco: Δεν άλλαξε η εικόνα των πολιτών για την κυβέρνηση μετά τα μέτρα της ΔΕΘ

Πηγή φωτ. Γρ. Τύπου του Πρωθυπουργού

Ποιοι αξιολογούνται ως οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης, σύμφωνα με την έρευνα της Alco

Τη δυσαρέσκεια των πολιτών τόσο για την απόδοση της κυβέρνησης όσο και για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπηση της Alco.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του Alpha, ως οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης, στο γενικό εκλογικό σώμα, είναι οι: Ν.Δένδιας 21%, Κ. Πιερρακάκης 10%, Κ. Χατζηδάκης 7%, Αδ. Γεωργιάδης 7%, Β. Κικίλιας 3%, Τ. Θεοδωρικάκος 2%, Ν. Κεραμέως 2%, Μ. Χρυσοχοΐδης 2%.

Στο ίδιο ερώτημα, αλλά σε επίπεδο ψηφοφόρων της ΝΔ, πρώτος έρχεται και πάλι ο Ν.Δένδιας με 51%, Κ. Πιερρακάκης 33%, Αδ. Γεωργιάδης 28%, Κ. Χατζηδάκης 21%, Ν. Κεραμέως 7%, Τ. Θεοδωρικάκος 7%, Β. Κικίλιας 6%, Μ. Χρυσοχοΐδης 4%.

Δυσαρεστημένοι οι πολίτες από την απόδοση κυβέρνησης και πρωθυπουργού

Το 53% δηλώνει δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης, με μόλις το 19% να απαντά «πολύ/αρκετά», ενώ το 27% δηλώνει ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο.

Στο ίδιο ερώτημα, αλλά για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 56% απαντά πως δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο με τον πρωθυπουργό, με το 23% να είναι «λίγο» ικανοποιημένο και το 20% «πολύ/αρκετά».

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθούν «καθόλου» από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Εφτά στους δέκα υπέρ της μείωσης ΦΠΑ ή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης μετά τα μέτρα της ΔΕΘ

