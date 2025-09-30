Logo Image

ΠΑΣΟΚ: Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη

Πολιτική

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη

«Ο Πρωθυπουργός καταγγέλλει τα fake news , αλλά ο κ. Μυλωνάκης και ο κ.Μπουκώρος εδώ και πέντε μέρες  δεν διαψεύδουν τον κ. Σάλμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφορικά με όσα είπε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο.

«Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη στην ανακοίνωσή της.

Και προσθέτει: «Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη».

«Πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών», σημειώνει, ενώ υπογραμμίζει: «Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή».

