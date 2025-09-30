Στην Κοπεγχάγη ο πρωθυπουργός για την αυριανή άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη, όπου την Τετάρτη θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στην 7η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
