ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: Φακές… Ζωγράφου και επίκληση συμβολαιογράφου ο οποίος ήταν 20 χρόνια νεκρός 

Για πιέσεις ώστε να πληρωθούν δεσμευμένοι ΑΦΜ, έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, κατά την σημερινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή.

Φέρνοντας ένα παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο για να του πει: «Πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος… (σ.σ. Ξυλούρης ή κατά κόσμον “φραπές”)». Μάλιστα, κατέθεσε πως του ζητήθηκε να μη γίνει έλεγχος «στο σύνολο της εκμετάλλευσης» του «φραπέ», αλλά «σε μέρος» αυτής.

Παράλληλα, φέρεται να αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα σκανδαλωδών αιτήσεων για επιδοτήσεις, που ήρθαν σε γνώση του. Σε μία περίπτωση δηλωνόταν καλλιέργεια φακών στου Ζωγράφου. Επίσηςπήρχαν και κρούσματα με ψευδείς αποδοχές κληρονομιάς, με μία εξ αυτών να αφορά επίκληση συμβολαιογράφου, ο οποίος ήταν ήδη 20 χρόνια νεκρός