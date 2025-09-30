5 καμπανάκια για το Μαξίμου: Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που προκαλούν πονοκέφαλο

«Καμπανάκι» έχει χτυπήσει στο κυβερνών κόμμα από μια σειρά ευρημάτων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς ακόμα και μετά το πακέτο της ΔΕΘ δεν υπάρχει ουσιαστική ανάκαμψη των «γαλάζιων» ποσοστών.

Ο προβληματισμός εντείνεται από το γεγονός πως το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα – ένας στους πέντε πολίτες σύμφωνα με την Alco δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει – ενώ τα ποσοστά της συσπείρωσης δεν δείχνουν να αυξάνονται.

Βέβαια η διαφορά από το δεύτερο κόμμα (που σε όλες τις μετρήσεις είναι το ΠΑΣΟΚ) παραμένει μεγάλη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός στο στρατόπεδο της Ν.Δ.

Πέντε είναι τα βασικά ευρήματα των μετρήσεων που έχουν σημάνει …συναγερμό στο κυβερνών κόμμα:

Δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή στα ποσοστά της Ν.Δ. ακόμα και μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Είναι ενδεικτικό πως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις τα «γαλάζια» ποσοστά κυμαίνονται σε γενικές γραμμές από 21.8% έως 24.7%. Μάλιστα σε μια σειρά μετρήσεων στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά της Ν.Δ. κινούνται κοντά σε αυτά των ευρωεκλογών και δεν φτάνουν το ψυχολογικό όριο του 30%. Την ίδια στιγμή δεν περνά απαρατήρητο πως ανάλογα με τη δημοσκόπηση – και με βάση τα στοιχεία για την εκτίμηση ψήφου- από οκτώ έως και δέκα κόμματα μπορούν να μπουν στην επόμενη Βουλή. Να σημειωθεί εδώ πως όσο μικρότερο είναι το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, τόσο ανεβαίνει ο πήχης που απαιτείται για την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος. Παράλληλα άγνωστο παραμένει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα (το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού θα είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου) καθώς και του Αντώνη Σαμαρά (σε μια περίοδο που έχουν «φουντώσει» τα σενάρια για τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού). Ένα μεγάλο μέρος των νοικοκυριών εκτιμά πως τα μέτρα της ΔΕΘ δεν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα σύμφωνα με έρευνα της Palmos Analysis για τις κυβερνητικές εξαγγελίες ένας στους δύο ερωτηθέντες εκτιμά πως δεν θα βοηθήσουν καθόλου στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ το 28% απαντά πως θα βοηθήσουν λίγο. Την ίδια στιγμή το 14% απαντά πως θα βοηθήσουν αρκετά και το 3% πολύ.

Να επισημανθεί εδώ πως η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις μετρήσεις ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των νοικοκυριών. Μάλιστα σε δημοσκόπηση της GPO ένα ποσοστό που φτάνει το 55,6 % απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι» στο ερώτημα αν το μηνιαίο εισόδημα αρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες του. Η κυβέρνηση διαβάζει με προσοχή και τα δημοσκοπικά ευρήματα που σχετίζονται με την ασκούμενη πολιτική σε μία σειρά από τομείς. Για παράδειγμα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco το 71% θεωρεί ότι είναι αναποτελεσματική η πολιτική στο μεταναστευτικό, ενώ το 17% απαντά πως είναι αποτελεσματικό το κυβερνητικό έργο. Στην ίδια μέτρηση στο ερώτημα αν η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας το 62 % απαντά « όχι» ενώ στον αντίποδα το 25% απαντά «ναι» (ένα ποσοστό 13 % είναι στο « δεν ξέρω/ δεν απαντώ»). Ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών αντιμετωπίζει με απαισιοδοξία την επόμενη ημέρα. Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με την Metron Analysis το 70% θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ μόνο ένας στους τέσσερις λέει πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB μόνο ένας στους πέντε απαντά «σίγουρα ναι» ή «μάλλον ναι» στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα επιστραφούν τα χρήματα.

Πού εστιάζουν οι «γαλάζιοι»

Από το «γαλάζιο» στρατόπεδο πάντως εστιάζουν στο γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μεγάλη διαφορά – με double score στις περισσότερες μετρήσεις – του ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο κόμμα. Παράλληλα στο κυβερνών κόμμα εκτιμούν πως υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω αύξηση της συσπείρωσης, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι όσων είναι στη δεξαμενή των αναποφάσιστων είχε ψηφίσει τη Ν.Δ. στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Να σημειωθεί εδώ πως σύμφωνα με μέτρηση της Alco κεντροδεξιό αυτοπροσδιορίζεται το 28% των αναποφάσιστων, κεντρώο δηλώνει το 21%, κεντροαριστερό απαντά το 13%, αριστερό το 8%, δεξιό το 6%, ενώ «τίποτα» απάντησε το 16% (υπάρχει ένα ποσοστό 8 % που δεν απάντησε).

Την ίδια στιγμή στο κυβερνών κόμμα διαβάζουν με ενδιαφέρον και τα ευρήματα που δείχνουν πως ένα υπολογίσιμο κομμάτι ψηφοφόρων απαντά πως θέλει σταθερότητα, κάτι που αποτελεί και το βασικό αφήγημα της Ν.Δ. στο δρόμο προς τις επόμενες κάλπες. Για παράδειγμα: