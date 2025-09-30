Ν. Δένδιας: Ο νέος χάρτης των ενόπλων δυνάμεων – Εθελοντική στράτευση γυναικών, «σημαντικότατες αυξήσεις», αυστηροποίηση εξαγοράς θητείας

Τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας εξειδικεύοντας όσα είχαν προαναγγελθεί κατα τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για «σημαντικότατες αυξήσεις» σε όλα τα στελέχη ενώ αναφερόμενος ειδικά στους υπαξιωματικούς είπε ότι «οι όποιες αλλαγές θα τους οδηγήσουν σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχαν εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση καθώς και σε υψηλότερες συντάξεις».

Το πεντάγωνο προχωρά σε νέα δομή, με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές προκλήσεις, είπε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε ότι «έρχονται σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών».

Ο κ. Δένδιας, τόνισε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο στρατό και απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την εξαγορά της θητείας.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας χαρακτηρίζοντα ριζικές καθώς σκοπεύουν στον εξορθολογισμό, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών και όλων όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Aντι-drone εκπαίδευση, εθελοντική στράτευση γυναικών

Υπάρχουν αλλαγές στη θητεία, πάμε σε εθελοντική στράτευση των γυναικών, αυξάνεται η αμοιβή όσων υπηρετούν στη μεθόριο στα 100 ευρώ το μήνα, ενώ σε όλους τους στρατιώτες θα παρέχεται εκπαίδευση σε αντί – drone συστήματα και άλλα συστήματα νέας τεχνολογίας.

Επίσης, αποσυνδέεται ο μισθός στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από τον βαθμό τους, είπε ο υπουργός ενώ αλλάζει το σύστημα απόδοσης βαθμών στα στελέχη και ενισχύεται το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας: «Ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα.

Ένα είναι βέβαιο, όλα τα στελέχη μας θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις και θα ήθελα να πω και κάτι για την αγωνία την οποία κατανοώ, των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχαν εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση».