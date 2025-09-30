Κ. Μητσοτάκης: Τολμηρές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Αυστηρότερες προϋποθέσεις για αναβολές, απαλλαγές

Για «τολμηρές αλλαγές, που ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποιες αντιδράσεις», αλλά «κινούνται απολύτως στη σωστή κατεύθυνση» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο «για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» που παρουσιάζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο υπουργικό συμβούλιο.

«Θα εξετάσουμε σήμερα τις πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσει το Υπουργείο Άμυνας για τη μισθολογική αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση του πλαισίου εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του.

«Η θητεία προσόν αντί για χαμένος χρόνος»

Υπογράμμισε παράλληλα πως οι επερχόμενες αλλαγές «καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολών, απαλλαγών και μεταθέσεων, αίροντας πολλές παλιές στρεβλώσεις». Επιπλέον, σημείωσε πως «στόχος μας είναι και οι νεοσύλλεκτοί μας να λαμβάνουν πραγματική εκπαίδευση, η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος».

Την Πέμπτη στη Βουλή η συζήτηση για την 4η φρεγάτα Belh@rra

Στο σκέλος των εξοπλισμών ο κ. Μητσοτάκης είπε πως την Πέμπτη «θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belh@rra, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών». «Είμαστε σε συζητήσεις, όπως έχετε ενημερωθεί, και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση 2+2 ακόμα φρεγατών -που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση- από τους γείτονές μας» ανέφερε.

Όλα αυτά, συνέχισε ο πρωθυπουργός, «συνιστούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμαίρεται πια από όλα τα δεδομένα και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας».

