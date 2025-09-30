Δημόσιο: Αύξηση των δικαιούχων του μπόνους παραγωγικότητας προανήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης

Τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού που διατίθεται για το μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο, με σημαντική αύξηση των δικαιούχων προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

«Έχουμε δρομολογήσει ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών, μπόνους παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους. Θα αυξήσουμε, θα διπλασιάσουμε τον σχετικό προϋπολογισμό για το 2026, θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του μπόνους παραγωγικότητας σημαντικά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ακόμη πως «για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται και οι υπάλληλοι Δήμων και Περιφερειών, και ασφαλώς θα έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί και βέβαια σε άμεση συνάρτηση και με την προσωπική τους αξιολόγηση».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως για το 2026 η κυβέρνηση θα εγκρίνει σχεδόν 20.000 προσλήψεις στο δημόσιο. «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου -θα τα πει και ο Υπουργός στη συνέχεια-, γιατί πια έχουμε καταφέρει και έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία των προσλήψεων, έτσι ώστε να μην κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές του ΕΣΥ, νέους πυροσβέστες, στελέχη που θα ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας» είπε, προσθέτοντας: «Αξίζει να δούμε τη μεγάλη εικόνα: την τελευταία εξαετία έχουμε προσθέσει 140.000 μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, με μισές από αυτές τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και την παιδεία. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν, πρώτα και πάνω απ’ όλα, τις κοινωνικές μας προτεραιότητες».