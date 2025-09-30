Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν είναι πια ένα κράτος που ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει – Μάχη ενάντια στην εντεινόμενη ψευδολογία

Τη «μάχη για την αλήθεια», που όπως είπε, «γίνεται ένα μέτωπο, το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας: από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα fake news στον τομέα της υγείας, μέχρι και την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική» πρόταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγήσή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Κάνοντας μία αποτίμηση της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως στις επαφές που είχε με ξένους ηγέτες και επενδυτές «εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδας».

«Παράδειγμα προόδου η Ελλάδα»

«Η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος που ζητά στήριξη, αλλά την παρέχει. Kι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα αποτελεί παράδειγμα προόδου. Κάτι που αξίζει να τονιστεί σε αντίθεση με το αμόκ παραπληροφόρησης που συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύθηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου» σημείωσε.

Γι’ αυτό τον λόγο αυτό, απευθυνόμενος στους υπουργούς τόνισε: «Οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι άμεσες και τεκμηριωμένες, τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας».

«Η συγκυρία γίνεται όλο και πιο τοξική»

Εστιάζοντας στην ατζέντα της συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως τα θέματα που θα συζητηθούν αποδεικνύουν τον σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας». «Οι δικές μας απαντήσεις σε αυτή τη διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω από όλα το έργο μας που κάνει πράξη το πρόγραμμά μας» επισήμανε και συνέχισε λέγοντας: «Η συγκυρία γίνεται όλο και πιο τοξική και η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που διασπείρονται στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δική μας προσπάθεια που έχει να αποδώσει περισσότερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος, είναι ο μονόδρομος της προόδου, αλλά καλούμαστε να τον βαδίσουμε έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους πολίτες».

«Οι Έλληνες που ακούνε και σκέπτονται είναι τελικά πολλοί περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν»

«Ας μην μας παρασύρουν ο εντυπώσεις. Οι Έλληνες που ακούνε και σκέπτονται είναι τελικά πολλοί περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν από εμάς, μόνο από εμάς» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται»

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, στο επίκεντρο του υπουργικού βρίσκεται η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. «Παραπάνω από τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται μέσω μιας τολμηρής, μηνιαίας ελάφρυνσης. Το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά και σε 150.000 ενστόλους μέσω του νέου μισθολογίου τους. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση την οποία κάνουμε για τη νέα γενιά, μια παρέμβαση πραγματικά πρωτοποριακή: κανείς νέος έως 25 ετών με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ για τους νέους μεταξύ 25 και 30 ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%» ανέφερε.

Έφερε μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα, με το όφελος που προκύπτει για τους πολίτες: «Ένας νεαρός πωλητής, για παράδειγμα, με καθαρή μηνιαία αμοιβή 980 ευρώ θα κερδίζει επιπλέον 1.072 ευρώ τον χρόνο: παραπάνω από έναν μισθό. Μια 25χρονη υπάλληλος με μισθό 1.260 ευρώ και με ένα παιδί θα έχει όφελος 1.429 ευρώ. Πάρτε έναν πολύτεκνο, ένα στέλεχος διοίκησης με μισθό 2.000 ευρώ, τέσσερα παιδιά, θα κερδίζει παραπάνω από 2.300 ευρώ ετησίως. Και, βέβαια, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι απαλλάσσονται εντός διετίας από τον «βραχνά» της προσωπικής διαφοράς. Μικροϊδιοκτήτες θα δουν όφελος, καθώς η φορολογική επιβάρυνση στα ενοίκια θα μειωθεί με την εισαγωγή νέου φορολογικού κλιμακίου, 25%. Ο ΕΝΦΙΑ, όπως έχουμε πει, εντός διετίας θα μηδενιστεί σε 12.720 χωριά και κωμοπόλεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο ΦΠΑ θα μειωθεί σε δεκάδες ακριτικά νησιά. Όλα αυτά πια θα παρουσιαστούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και επίσημα, θα γίνουν εντός των επόμενων εβδομάδων νόμος του κράτους» τόνισε.

«Σταθερές και ενδεχομένως μειούμενες οι τιμές ενέργειας»

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες «φαίνεται ότι και για τον επόμενο μήνα θα είναι σταθερές και ενδεχομένως και μειούμενες». «Αν έπρεπε να κάνω και μία συνολική αναφορά στις τιμές της ενέργειας, πια, μετά από μία περίοδο πολύ έντονων διακυμάνσεων, όπου θέλω να θυμίσω ότι ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στις ακραίες εξάρσεις των τιμών ενέργειας, φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, η οποία από τη μία δεν απαιτεί πρόσθετη στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που ελπίζουμε ότι θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές, για νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις» ανέφερε, προσθέτοντας πως ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύντομα η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες.

Σχεδον 20.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 – Αύξηση των δικαιούχων του μπόνους παραγωγικότητας

Ανοίγοντας τη βεντάλια των θεμάτων του υπουργικού συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχεδόν 20.000 προσλήψεις που θα γίνουν το 2026. «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου -θα τα πει και ο Υπουργός στη συνέχεια-, γιατί πια έχουμε καταφέρει και έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία των προσλήψεων, έτσι ώστε να μην κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές του ΕΣΥ, νέους πυροσβέστες, στελέχη που θα ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας. Θα μας παρουσιαστεί από τους αρμόδιους υπουργούς ο προγραμματισμός. Απλά αξίζει να δούμε τη μεγάλη εικόνα: την τελευταία εξαετία έχουμε προσθέσει 140.000 μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, με μισές από αυτές τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και την παιδεία. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν, πρώτα και πάνω απ’ όλα, τις κοινωνικές μας προτεραιότητες, πολύ περισσότερο όταν πια έχουμε δρομολογήσει και ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών, μπόνους παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους» είπε. Προανήγγειλε μάλιστα πως «θα αυξήσουμε, θα διπλασιάσουμε τον σχετικό προϋπολογισμό για το 2026, θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του μπόνους παραγωγικότητας σημαντικά».

Παράλληλα, όπως είπε, για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται και οι υπάλληλοι Δήμων και Περιφερειών, και ασφαλώς θα έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί και βέβαια σε άμεση συνάρτηση και με την προσωπική τους αξιολόγηση.

«Τολμηρές αλλαγές» στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε ό,τι αφορά το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μισθολογική αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση του πλαισίου εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, την ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της στρατιωτικής θητείας, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «σημαντικές, τολμηρές αλλαγές, που ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποιες αντιδράσεις», αλλά «κινούνται απολύτως στη σωστή κατεύθυνση». Όπως είπε, «είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολών, απαλλαγών και μεταθέσεων, αίροντας πολλές παλιές στρεβλώσεις. Και βέβαια, στόχος μας είναι και οι νεοσύλλεκτοί μας να λαμβάνουν πραγματική εκπαίδευση, η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος» παρατήρησε.

Την Πέμπτη στη Βουλή η συζήτηση για την 4η φρεγάτα Belh@rra

Στο σκέλος των εξοπλισμών είπε πως την Πέμπτη «θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belh@rra, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις, όπως έχετε ενημερωθεί, και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση 2+2 ακόμα φρεγατών -που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση- από τους γείτονές μας» ανέφερε.

Όλα αυτά, συνέχισε ο πρωθυπουργός, «συνιστούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμαίρεται πια από όλα τα δεδομένα και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας».

«Καθορίζουμε, με τους δικούς μας όρους, ποιοι θα εισέρχονται και θα εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας»

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. «Θα έλεγα ότι είναι η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικής για τις παράνομες εισόδους στη χώρα. Απλοποιούμε πολλές διαδικασίες για την υποδοχή εργαζόμενων από άλλα κράτη, σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή αλλά και η τεχνολογία, θεσπίζοντας καινούργια εργαλεία όπως η tech visa, για να μπορούμε να προσελκύσουμε στη χώρα μας εργαζόμενους οι οποίοι θα επιλέξουν να εργάζονται από την πατρίδα μας» ανέφερε.

Υπογράμμισε δε πως «η άλλη όψη μιας πολύ αυστηρής πολιτικής ως προς την παράνομη μετανάστευση είναι να καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι, με τους δικούς μας όρους, ποιοι θα εισέρχονται και θα εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας» και «αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα».

