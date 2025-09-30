Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Στη φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» του Πολεμικού Ναυτικού διασωθέντες του «MV MINERVAGRACHT»

Δέκα άτομα από τα συνολικά δεκαεννέα που διασώθηκαν από το «MV MINERVAGRACHT», το οποίο χτυπήθηκε στον Κόλπο του Άντεν, βρίσκονται στη φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπόλοιποι οκτώ (8) μεταφέρθηκαν σε γαλλική φρεγάτα ενώ ο ένας ο οποίο φέρει σοβαρά τραύματα διακομίστηκε απευθείας στο Τζιμπουτί με γαλλικό ελικόπτερο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο ενώ αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι όλα τα διερχόμενα πλοία στην περιοχή υποχρεούνται να πλέουν με προσοχή.

Μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστη η αιτία, ωστόσο δεν αποκλείεται το πλοίο να δέχθηκε επίθεση από τους προσκείμενους στο Ιράν αντάρτες Χούθι.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυνάμεις της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ συμμετείχαν σε επιχείρηση SOLAS, η οποία πλέον ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Οι δεκαεννέα (19) ναυτικοί –Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και Σρι Λανκέζοι– διασώθηκαν και αυτή τη στιγμή μεταφέρονται από τις δυνάμεις της επιχείρησης που πλέουν στην περιοχή.

Η επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να προστατεύει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα και να διασφαλίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ανταποκρινόμενη άμεσα σε σήματα κινδύνου και εξασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφαλή διέλευση όλων εντός της περιοχής επιχειρήσεών της.