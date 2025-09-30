Σ. Φάμελλος: Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για κοινή δράση και κοινό ψηφοδέλτιο για τις εκλογές 

Την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την διαμόρφωση προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ.

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει και συνεχίζει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της συνεργασίας και πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται προς όλη της προοδευτική κοινωνία. Είπε χαρακτηριστικά: «Η πρόταση κατατίθεται πρώτα στους πολίτες. Αν δεν υπάρχει κοινωνική πλειοψηφία τότε καμία πρόταση δεν γίνεται πραγματικότητα.

Επίσης έχει απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και στην Νέα Αριστερά. Θα ήθελα να συμμετέχει και το ΚΚΕ, αλλά έχει επιλέξει να μην το κάνει».

Ακολούθως εξήγησε: «Απαιτείται όχι μόνο διάλογος και καλή σχέση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα (το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά) αλλά να υπάρχει και κοινή δράση. Ζήτησα να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Πρότεινα κοινοβουλευτική συμπόρευση, πρότεινα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουμε και κοινές διεκδικήσεις στην κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δώσει θετική απάντηση και αυτό είναι έλλειμμα. Ο κόσμος μας λέει “συνεργαστείτε και συσπειρωθείτε”. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε και πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ήδη αποφασίσαμε να κάτσουμε στο κοινό τραπέζι διαμόρφωσης του προοδευτικού ψηφοδελτίου και κοινής δράσης. Απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά είπε «Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές. Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει δισταγμός και αναβλητικότητα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής της Νέας Αριστεράς είπε: «Μας ενδιαφέρει η ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης και πολλά από από αυτά που μας χώρισαν με τη Νέα Αριστερά δεν υπάρχουν πια. Αλλά δεν είναι αυτός ο στρατηγικός στόχος. Είναι πιο σημαντικό και πιο μεγάλο το προοδευτικό ψηφοδέλτιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι απειλή προς κανέναν».

Σημείωσε ότι «Η στάση της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετική στο θέμα της συνεργασίας».

Αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος έχει μιλήσει για ανάγκη ανατροπής της κυβέρνησης, για προοδευτική προοπτική και για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ήταν μαζί μας στο Συνέδριο που συμφωνήθηκε να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η κυβερνώσα διάσταση του εγχειρήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει την στρατηγική της επόμενης ημέρας και πρέπει να έχουμε χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης που περιλαμβάνει και συνεργασίες. Με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάμε πολύ συχνά».

Για το ενδεχόμενο “κόμμα Καρυστιανού” απάντησε: «Η κ. Καρυστιανου δίνει έναν μεγάλο αγώνα που τον σέβομαι. Και συνεχίζουμε να τον στηρίζουμε. Δεν θα επέτρεπα να μπλέξουμε τον αγώνα αυτό σε κομματικές σκοπιμότητες».