Συνεδριάζει στις 11:00 το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

Συνεδριάζει το πρωί της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη καθώς και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 11:00.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής: