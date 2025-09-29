Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ορκίστηκε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναλαμβάνοντας επίσημα καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβεως.

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σε ανάρτησή της η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανέφερε:

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να ορκίζομαι σήμερα ως πρέσβειρα στην Ελληνική Δημοκρατία, περιτριγυρισμένη από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα εδώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Υπερήφανη που υπηρετώ τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα!»

It is the honor of a lifetime to be sworn in today as Ambassador to the Hellenic Republic surrounded by friends and loved ones here at the State Department. Proud to serve @POTUS and the American people in Greece! pic.twitter.com/oSZiCC9lKJ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 29, 2025

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ