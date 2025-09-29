Logo Image

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ορκίστηκε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ορκίστηκε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Photo via X, @USAmbassadorGR

Η κ. Γκίλφοϊλ είναι η πρώτη γυναίκα Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναλαμβάνοντας επίσημα καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβεως.

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σε ανάρτησή της η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανέφερε:

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να ορκίζομαι σήμερα ως πρέσβειρα στην Ελληνική Δημοκρατία, περιτριγυρισμένη από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα εδώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Υπερήφανη που υπηρετώ τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube