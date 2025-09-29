Κολωνάκι: Φραστικό επεισόδιο σε βάρος του ευρωβουλευτή Ν. Παππά σε εστιατόριο στο Κολωνάκι

Mήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μετά από φραστικό επεισόδιο στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εστιατόριο επί της οδού Χάριτος

Ξαφνικά, ένας 34χρονος Πολωνός και μία 35χρονη Ελληνίδα στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του . Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, και όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση, και σχηματίστηκε δικογραφία.