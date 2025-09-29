Logo Image

Κολωνάκι: Φραστικό επεισόδιο σε βάρος του ευρωβουλευτή Ν. Παππά σε εστιατόριο στο Κολωνάκι

Πολιτική

Κολωνάκι: Φραστικό επεισόδιο σε βάρος του ευρωβουλευτή Ν. Παππά σε εστιατόριο στο Κολωνάκι

Μήνυση κατέθεσε ο ευρωβουλευτής

Mήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μετά από φραστικό επεισόδιο στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εστιατόριο επί της οδού Χάριτος

Ξαφνικά, ένας 34χρονος Πολωνός και μία 35χρονη  Ελληνίδα στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του . Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, και όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση, και σχηματίστηκε δικογραφία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube