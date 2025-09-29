Δ. Κουτσούμπας στην Πάτρα κατά κυβέρνησης για τις πυρκαγιές: Με θράσος λένε ότι φταίει ο Δήμαρχος, η κακιά η ώρα ή ο κακός καιρός

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές μίλησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «αντί να απολογηθούν για τις τεράστιες ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις Δασικές Υπηρεσίες, για την ανυπαρξία σχεδίου ενίσχυσης των μέσων πυρόσβεσης στη Βιομηχανική Περιοχή και στα Συχαινά, ώστε να ανακοπεί η φωτιά και να μη φτάσει στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, επιστρατεύουν τη γνωστή τακτική της μετάθεσης των δικών τους ευθυνών. Με θράσος λένε ότι φταίει ο Δήμαρχος, η κακιά η ώρα ή ο κακός καιρός».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι «μοιράστηκαν εκατομμύρια ευρώ σε αυτούς που δήλωναν αέρα κοπανιστό για γίδια και βοσκοτόπια», καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση και η ΕΕ φέρουν την ευθύνη. «Αντί να πληρώνουν αυτοί που τα έφαγαν, πληρώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες που δίνουν τη σκληρή μάχη της επιβίωσης. Όμως τη μάχη της επιβίωσης δίνουν και οι εργάτες της Βιομηχανικής Περιοχής που με ευθύνη της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας, παρέμεναν μέσα στα εργοστάσια την ώρα της πυρκαγιάς, για να μη χάσουν ούτε ευρώ από τα κέρδη τους οι βιομήχανοι και οι μεγάλοι όμιλοι», είπε χαρακτηριστικά.

«Μόνιμος εμπρηστής» ο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΓΓ του ΚΚΕ άσκησε δριμεία κριτική στο απαρχαιωμένο και ασυντήρητο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, τον οποίο χαρακτήρισε «μόνιμο εμπρηστή».«Κουβέντα δεν ακούγεται για το απαρχαιωμένο και ασυντήρητο δίκτυο του ΔΕΔΗΕ και τα ανύπαρκτα μέτρα γύρω από τους πυλώνες, που σκάνε σαν τα βαρελότα, αποτελώντας μόνιμο «εμπρηστή», μεγαλώνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς», σημείωσε.

Πανεργατική απεργία την Τετάρτη

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στη γενική πανεργατική απεργία της Τετάρτης: «Δίνουμε τη μάχη για να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς και εκπαίδευσης, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και οι πλατείες. Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, όχι μηχανές».