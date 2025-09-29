Logo Image

Δημοσκόπηση Alco: Δυσπιστία των πολιτών για την εξωτερική πολιτική

EUROKINISSI/Γιάννης Παναγόπουλος

Ως «ευκαιρία για διαμαρτυρία» βλέπει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τα ευρήματα της Alco

Τη δυσαρέσκεια των πολιτών προς την κυβέρνηση για μια σειρά από κρίσιμους τομείς καταγράφεται στη σημερινή δημοσκόπηση της Alco.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του Alpha, το 54% εκτιμά ότι παρά την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ δεν θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Για το μεταναστευτικό

Επιπλέον, το 71% θεωρεί ότι είναι αναποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, με μόλις το 17% να απαντά πως είναι αποτελεσματικό το κυβερνητικό έργο.

Έξι στους δέκα απορρίπτουν την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική

Παράλληλα, το 62% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ασκούμενη από την κυβέρνηση εξωτερική πολιτική δεν υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας.

Αξιολόγηση της κυβέρνησης

Σε ερώητηση για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που να τους εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, το 61% απαντά αρνητικά.

Για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

«Διαμαρτυρία» στις επόμενες εκλογές

Το 57% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με σκοπό να εκφράσει περισσότερο διαμαρτυρία, ενώ το 34% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,1%, το ΚΚΕ 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%, η Νίκη 2,1%, η Νέα Αριστερά 1,3%, ενώ το ποσοστό αναποφάσιστων είναι στο 19%.

