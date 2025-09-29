Στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του μετά την εκλογή του

Στην Κύπρο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου βρίσκεται ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του μετά την εκλογή του στην Προεδρία του Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ο Νικήτας Κακλαμάνης αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο, καθώς και με επικεφαλής και εκπροσώπους των κομμάτων.

Την Τρίτη, ο Ν. Κακλαμάνης πρόκειται να προσφωνήσει, σε ειδική συνεδρία, την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, θα καταθέσει στεφάνι στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στα Φυλακισμένα Μνήματα και στο Ηρώο στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στη Μαλούντα.