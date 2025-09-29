Logo Image

Αλ. Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του

Πολιτική

Αλ. Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του

EUROKINISSI

Το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου

Στην τελική ευθεία της έκδοσης είναι πλέον το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του «το βιβλίο που ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες αποτελεί μαρτυρία του ιδίου ως πρωταγωνιστή των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας».

Έως τις αρχές Δεκεμβρίου στα βιβλιοπωλεία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «στα έντεκα κεφάλαιά του ο συγγραφέας περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του. Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του “πυξίδα”, την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας».

Το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube