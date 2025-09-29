Κ. Τσιάρας: Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, μόνη λύση για τον περιορισμό και εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την αποφυγή του lockdown

«Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους είναι η μόνη λύση για τον περιορισμό και εκρίζωση της ευλογιάς και την αποφυγή του lockdown» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ενημερώνοντας την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Τσιάρας, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της Επιτροπής, επισήμανε ότι η εξάπλωση της νόσου είναι «ένα δυναμικό φαινόμενο που οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν συγκριμένο τρόπο».

Ο υπουργός ανέφερε ότι αυτή την στιγμή «καταγράφεται μια νέα έξαρση» καθώς, όπως είπε, «δεν υπήρξε μεγάλη ένταση στην τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας». Υπενθύμισε ότι «η εφαρμογή και τήρηση των μέτρων αυτών ανήκει στην ευθύνη των περιφερειών αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων».

Η προσπάθεια που έγινε το τελευταίο δεκαήμερο, είπε ο κ. Τσιάρας, «έδειξε ότι στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Αχαΐας που εστιάσαμε, έπεσε ο αριθμός των κρουσμάτων», τονίζοντας ότι «θα πρέπει να κατανοήσουμε πως το αίσθημα ευθύνης του καθένα μας είναι το κυρίαρχο για να μην έχουμε εξάπλωση».

Σχετικά με την λύση του lockdown, ο υπουργός ανέφερε ότι «δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι που θα ήθελα να το αποφύγουμε, γιατί αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, κυρίως για τους κτηνοτρόφους, την γαλακτοβιομηχανία, την παραγωγή των προϊόντων και την εθνική οικονομία».

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση που αναπτύσσεται περί εμβολιασμού των ζώων, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαίος επίτροπος του έθεσε το ζήτημα εάν θα έπρεπε να σκεφτούμε τον εμβολιασμό, ως μια διαδικασία που θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο των ενδεδειγμένων ενεργειών αποτροπής της νόσου. Το βασικό θέμα όμως, είπε ο υπουργός, είναι ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς το εμβόλιο δεν είναι ακόμη δοκιμασμένο και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Ο κ. Τσιάρας είπε -για παράδειγμα- πως δεν θα είναι εφικτός ο διαχωρισμός του προσβεβλημένου ζώου με εκείνο που έχει εμβολιαστεί, στον έλεγχο των αντισωμάτων. Ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε ότι σήμερα κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί το εάν θα κερδίσουμε κάτι από τον εμβολιασμό ή εάν σε ένα δεύτερο χρόνο ο εμβολιασμός θα μας δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες στις εξαγωγές της φέτας. Η διατύπωση άποψης, είπε ο υπουργός, ανήκει στην επιστημονική κοινότητα και σε καμία κυβέρνηση ή την άποψη που έχει ο καθένας μας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος, ως ιατρός, είναι ό,τι άλλο, παρά αντίθετος με τα εμβόλια. Σήμερα, συμπλήρωσε, το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και θα ήμασταν η πρώτη που θα το δοκιμάζαμε χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Τόνισε δε, ότι οι δύο μεγαλύτερες κτηνιατρικές σχολές, του ΑΠΘ και της Θεσσαλίας, απορρίπτουν συλλήβδην τον εμβολιασμό. Είναι μια επιλογή μεγάλου ρίσκου, ανέφερε ο κ. Τσιάρας και είπε ότι προς ώρας η ενδεδειγμένη λύση, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, είναι η απόλυτη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, από τον κτηνοτρόφο μέχρι τον τελευταίο κρίκο της κτηνοτροφίας και της αγοράς.

Τα μέτρα που ελήφθησαν

Ο υπουργός σημείωσε ότι από πέρυσι το καλοκαίρι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι τόσο με την ζωονόσο της πανώλης όσο και μετά με τον ιό της ευλογιάς, που και οι δύο μαζί έθεσαν σε κίνδυνο το ζωικό μας κεφάλαιο. Η νόσος της πανώλης, επισήμανε, λόγω της φύσεως του ιού ήταν πιο εύκολη στην αντιμετώπισή της, σε σχέση με αυτόν της ευλογιάς καθώς ο ιός της πανώλης έχει μικρότερο χρόνο επώασης από αυτό της ευλογιάς που επιβιώνει για έξι μήνες. Και αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας που κάνει πολύ πιο δύσκολη την αντιμετώπισή της. Πρόκειται, είπε ο κ. Τσιάρας, για ένα πολύ δύσκολο επιδημιολογικό μοντέλο, αυτό της ευλογιάς.

Για τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είναι αυτά που προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, ενώ τα ίδια μέτρα αρχίσαμε να τα εφαρμόζουμε και για την ευλογιά, τα οποία βλέπαμε να αποδίδουν και μάλιστα περίπου τον Μάρτιο και Απρίλιο είχαμε μηδενικά κρούσματα. Η ανάγκη του αγοραστικού κοινού αλλά και των κτηνοτρόφων να απελευθερώσουμε, κυρίως την μετακίνηση ενόψει του Πάσχα, δυστυχώς, δημιούργησε και τον λόγο που είχαμε ακόμα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς σε συνάρτηση με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες που ευνόησαν την μετάδοση των νόσων».

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, από την πρώτη στιγμή επιβλήθηκε η συστηματική απολύμανση αγροτικών οδών και σημείων μετακίνησης ζώων. Εφαρμόσθηκαν αυστηροί ελεγκτικοί και υγειονομικοί έλεγχοι που ορίσθηκαν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Υπήρξε ένας διαρκής συντονισμός με τις περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες για να υπάρχει μια και ενιαία δράση. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταφή και την διαχείριση των νεκρών ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι μας ενημερώθηκαν για τα μέτρα βιοασφάλειας και υγιεινής σε μια προσπάθεια για ευαισθητοποίηση αλλά και γνώση ότι και οι ίδιοι θα πρέπει να έχουν συμμετοχή στην λήψη των μέτρων της βιοασφάλειας. Επιδιώχθηκε να ολοκληρωθεί η διεξαγωγή μιας επιδημιολογικής έρευνας. Περιφερειακές Ενότητες κηρύχθηκαν σε ειδική κινητοποίηση Πολιτικής Προστασίας, κινητοποιήθηκαν οι κτηνίατροι που υπηρετούν στο ΥΠΑΑΤ και σε εποπτευόμενους φορείς, η ΕΛΑΣ.

Συστάθηκε μια επιτροπή άμεσης αντίδρασης υπό τον έλεγχο του γενικού γραμματέα του υπουργείου. Αναπτύχθηκε ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου που αποτυπώνει και παρακολουθεί τα δεδομένα στις εκτροφές. Αυξήθηκαν, ταυτόχρονα, και τα μέτρα που αφορούν την διασυνοριακή μετάδοση για αποτροπές εισόδου. Εκδόθηκαν εγκύκλιοι προς τις περιφέρειες για εγρήγορση και μέτρα πρόληψης. Εφαρμόστηκε πρόγραμμα τεσσάρων διασυνοριακών νοσημάτων(πανώλη, ευλογιά, αφθώδη και οζώδη δερματίτιδα). Εφαρμόστηκαν κάποια ειδικά προγράμματα στην περιφερειακή ενότητα του Έβρου, σε συνεργασία με τις τουρκικές και βουλγαρικές περιοχές.

Για τις αποζημιώσεις

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις, ο υπουργός είπε ότι «υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στα ποσά που δίνονται, από 150 ευρώ στα 250 ευρώ ανά θανατωθέν ζώο, με τον μέσο όρο να είναι στα 220 ευρώ ανά ζώο και σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που ο μέσος όρος είναι κάτω των 100 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη. Για τα θανατωθέντα ζώα έως και τον Μάρτιο, έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις, ενώ έχουμε την έγκριση ενός άλλου ποσού, ύψους 20 εκατ. Ευρώ, για να καλυφθούν τα θανατωθέντα ζώα από τον Μάρτιο και μετά. Επίσης δόθηκαν οι αποζημιώσεις μέχρι και τον Μάρτιο για τις ζωοτροφές (για τα παλαιά αιτήματα) σε έναν μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, που λόγω του lockdown είχαν κλεισμένα τα ζώα, ενώ επί θύραις είναι και η νέα διαβαθμισμένη επιδότηση (από 4 έως 14 ευρώ ανά κεφάλι ζώου) για την κάλυψη ζωοτροφών, σύμφωνα με τον χρόνο εγκλεισμού τους, την περιοχή κλπ.

Φορείς

Κατά την συνεδρίαση- ενημέρωσης συμμετείχαν και φορείς. Ειδικότερα:

O πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, εστίασε στα ελεγκτικά μέτρα και τους ελέγχους. Επισήμανε ότι ο εμβολιασμός δεν είναι λύση. Δεν έχει εφαρμοστεί σε καμιά χώρα και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Επεσήμανε τον κίνδυνο να χαθεί το καθεστώς απαλλαγής της χώρας στο οποίο στηρίζονται όλες οι εξαγωγές μας και σημείωσε πως αυτό που διαφαίνεται «δυστυχώς, είναι πως δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία είναι απαραίτητα για να δούμε ύφεση».

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, αναγνώρισε πως δεν έχουμε αυστηρή τήρηση των μέτρων. Αλλά πρέπει να αποζημιώσουμε. Δεν γίνεται να μην εξασφαλίζεται ένα μίνιμουμ εισόδημα μέχρι να βγουν οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες κτηνοτρόφους. Το lockdown, εκτίμησε, πως θα είναι καταστροφικό. Ζήτησε να σχεδιάσουμε από τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τη νόσο το καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και του Τομέα της Κτηνοτροφίας Ιωάννης Φασουλάς, μίλησε για μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Έχουν θανατωθεί, όπως είπε, πάνω από 300.000 ζώα. Οι εξαγωγές έχουμε μπλοκάρει για μήνες. Ζητάμε από χθες, πρόσθεσε, να είχε ενεργοποιηθεί η άδεια ηλεκτρονικής διακίνησης κάτι που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είχε ξεκινήσει το σύστημα traces αλλά άγνωστο γιατί, σταμάτησε. Ζήτησε να μείνουν ανοιχτά τα σφαγεία όπως είναι και στις γειτονικές χώρες.

Η πρόεδρος της ΔΕ του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η Αθηνά Τραχήλη, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κάποτε γινόντουσαν κάποια σποραδικά εμβόλια αλλά υπήρχαν και εργαστήρια παρακολούθησης που σήμερα δεν έχουμε. Απαιτούνται, είπε, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Ο αδύναμος κρίκος είναι ο στάβλος και η εκτροφή. Σχετικά με την φέτα και την συμβολή της στην οικονομία, είπε ότι παράγει για τη χώρα 1,1 δισ. ευρώ το χρόνο και θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Η πρόεδρος μίλησε για την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας και την ανάγκη προσλήψεων.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, διευθύντρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαρία Γιαννιού, ανέφερε ότι η ευλογιά προήλθε από την Τουρκία. Πρέπει να γίνεται θανάτωση ζώων. Υπάρχουν νέοι κανονισμοί. Αυτή τη στιγμή κανένα κράτος μέλος δεν εμβολιάζει. Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ, ενώ υφίστανται και διαφορετικά εμβόλια στην αγορά τα οποία χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες που δεν εξάγουν ζώα στην ΕΕ. Ένας εμβολιασμός, πρόσθεσε η αναπληρώτρια διευθύντρια, θα δημιουργούσε δύο ζώνες στην χώρα, των εμβολιασμένων και των μη, κάτι που θα επέφερε και απαγόρευση μετακινήσεων.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού Φέτας, Ιωάννης Βιτάλης, μίλησε για πολύ μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφία, επισημαίνοντας ότι οι κτηνοτρόφοι δεν είναι αναλώσιμοι. Ζήτησε από το υπουργείο «να δει σοβαρά και όχι μόνο πολιτικά» το πώς θα αποζημιωθούν και θα στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι και έθεσε το θέμα των καθυστερήσεων των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Δημήτριος Μπαλούκας, επισήμανε την έλλειψη ενός σχεδίου αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης, τόσο από την πλευρά των κτηνοτρόφων όσο και της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης απέτυχε. Έχουμε χιλιάδες θανατώσεις. Χάνεται το κοπάδι κι εμείς περιμένουμε κάποια στιγμή να δοθεί μια αποζημίωση. Δεν μπορεί να αποζημιώνεται μόνο το ζωικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να δοθεί αποζημίωση και για το απολεσθέν εισόδημα στους κτηνοτρόφους. Εκτίμησε ότι την προσεχή άνοιξη θα είμαστε και πάλι θεατές του ιδίου έργου. Δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε το προϊόν της φέτας, είπε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως «εάν δεν υπάρχει ελληνικό πρόβειο γάλα, δεν θα υπάρχει και φέτα. Είμαστε μπροστά στον κίνδυνο να μην υπάρχει ελληνικό πρόβειο γάλα το επόμενο διάστημα».

Ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτριος Μόσχος, κάλεσε να μην στοχοποιούνται οι κτηνοτρόφοι ότι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επιστημονική στήριξη από το υπουργείο. Σημείωσε ότι από το 1986 μέχρι το 1999 η Ελλάδα εμβολίαζε για την ευλογιά. Από τον καταρροϊκό (πυρετό) έχουμε 37.000 ζώα. Το ίδιο θα ζήσουμε και με την ευλογιά. Έχουμε κουραστεί. Όποιος χάνει το κοπάδι καταστρέφεται, είπε και ζήτησε να υπάρξουν άμεσες αποζημιώσει για τις ζωοτροφές, ενώ αντιτάχθηκε στην πρόταση για lockdown.

Πηγή: ΑΜΠΕ