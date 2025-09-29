Η περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Ιταλίας στο επίκεντρο της συνάντησης του Ν. Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του

Με τον υπουργό Άμυνας της Ιταλίας Γκουΐντο Κροσέτο, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε «σε εγκάρδιο κλίμα» σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia.
I had a cordial meeting with Italian Minister of Defence @GuidoCrosetto, on board a Frigate of the Italian Navy in La Spezia. We discussed the prospects for further enhancing our bilateral defence relations.
We underlined the importance of strengthening our cooperation within… pic.twitter.com/JG9obswPv5
— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025
«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
«Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ