Πολιτική

Η περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Ιταλίας στο επίκεντρο της συνάντησης του Ν. Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του

Photo via X, @NikosDendias

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Με τον υπουργό Άμυνας της Ιταλίας Γκουΐντο Κροσέτο, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε «σε εγκάρδιο κλίμα» σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia.

«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

