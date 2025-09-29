Πόθεν Έσχες: Εκτόξευσε τα εισοδήματά του το 2023 κατά 18,4 εκατ. ευρώ ο βουλευτής Π. Σαράκης

Εκτοξεύτηκε το εισόδημα του ανεξάρτητου βουλευτή Παύλου Σαράκη, το 2023 σε σχέση με το 2022, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα.

Ειδικότερα ο κ. Σαράκης το 2023 εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαράκης, ως δικηγόρος υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis στην Αμερική.

Είχε εισέλθει στη Βουλή ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης. Ττον Ιούνιο του 2024 διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου, και συνέχισε ως ανεξάρτητος βουλευτής.

To Πόθεν Έσχες Σαράκη για το 2022

To Πόθεν Έσχες Σαράκη για το 2023