Ν. Ανδρουλάκης από Χίο: Το πρόγραμμα μας οικοδομεί μια Ελλάδα για όλους – Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα

«Το πρόγραμμα μας οικοδομεί μια Ελλάδα για όλους» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Χίο, επανέλαβε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Ανδρουλάκης στηλίτευσε συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. «Είναι σοβαρό να λέει ο Πρωθυπουργός ότι μπαίνει στο ίδιο ζύγι η άρση του casus belli, -που μπορεί να είναι πρόσκαιρο το όφελος για τη χώρα μας γιατί όσο εύκολα αίρεται τόσο εύκολα επανέρχεται-, με τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας; Είναι δυνατόν; Η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας. Ανοίγει μία χαραμάδα που μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες» τόνισε.

«Το θέμα δεν είναι μόνο διμερές, είναι και ευρωτουρκικό. Τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά και πρέπει τα ευρωπαϊκά σύνορα να προστατεύονται από τη Φινλανδία μέχρι την Κύπρο με τον ίδιο τρόπο. Για αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στον ευρωστρατό, στην κοινή εξωτερική πολιτική, σε εμπάργκο όπλων σε χώρες που απειλούν την Ευρώπη. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα της Ελλάδας» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι «η εθνική πολιτική πρέπει να είναι σταθερή, συγκροτημένη και δεν μπορεί ο εκάστοτε Πρωθυπουργός να ανοίγει παράθυρα επικίνδυνα και για το σήμερα και για το μέλλον».

«Σχέδιο συγκάλυψης στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «σχέδιο συγκάλυψης». «Δεν έχει ξαναγίνει να έρχονται τόσες δικογραφίες στη Βουλή και να μην επιτρέπει ο Πρωθυπουργός να ερευνήσει η δικαιοσύνη τις ευθύνες των υπουργών του. Χρησιμοποιεί την πλειοψηφία για να δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης. Επέλεξε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ενώ προηγουμένως χαρακτήριζε αυτές τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ατελέσφορες. Είδαμε να καλούν ως μάρτυρες στην εξεταστική πεθαμένους αντί των πρωταγωνιστών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι εν ζωή. Μιλάμε για πράγματα αδιανόητα, προσβλητικά και για τη μνήμη των ανθρώπων και περιφρονητικά για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού» επισήμανε.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να γίνει στρατηγείο και όχι ρουσφετομάγαζο. Ένα στρατηγείο που να στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι ένας πελατειακός μηχανισμός όπου περνούν διάφοροι φίλοι-κολλητοί της εκάστοτε κυβέρνησης για να στήσουν μηχανισμούς εξουσίας στην ελληνική περιφέρεια. Ακούω για παθογένειες. Ναι, υπήρχαν πάντα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Αλλά αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται “μαύρο” χρήμα, δεν έχει ξαναγίνει», συμπλήρωσε.

Διευρύνοντας την κριτική του απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «το επιτελικό κράτος δημιουργήθηκε για έναν και μόνο λόγο: Για να έχει υπερεξουσίες εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών, εις βάρος της αυτοδιοίκησης, διότι ήθελε να τα ελέγχει όλα, όλες τις ροές του χρήματος. Το επιτελικό κράτος έγινε για να γίνει ο Πρωθυπουργός ανεξέλεγκτος, όπως είναι σήμερα -τόσο ο ίδιος όσο και οι υπουργοί του. Mας λέει ο κ. Γεωργιάδης “έχουμε 157 βουλευτές, δεν μας ακουμπά κανείς”. Αυτή η δήλωση εικονοποιεί γιατί έγινε το επιτελικό κράτος».

Στάθηκε στην ηθική στην πολιτική σημειωνόντανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, όταν εξελέγη Πρωθυπουργός, υποσχέθηκε ότι θα κλείσει τα θέματα που έπληξαν τους θεσμούς με πρωταγωνιστές τον Τσίπρα και τον Καμμένο. Έκλεισε τα τραύματα ή άνοιξε και καινούργια; Είχαμε δικαιοσύνη με τις υποκλοπές; Πλήρωσε κάποιος; Γιατί δεν προσέφυγαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στη δικαιοσύνη; Τους παρακολουθούσαν νόμιμα; Γιατί απέφυγαν τη δικαιοσύνη;».

«Είχαμε δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών; Ακόμη περιμένουμε. Αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα είδατε. Και, όταν η δικαιοσύνη τολμήσει να ακουμπήσει την κυβέρνηση, ο άνθρωπος που μας ασκεί κριτική, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Τι πιο τρανό παράδειγμα από την απόφαση του ΣτΕ που με δικαίωσε για τις υποκλοπές εις βάρος της ΕΥΠ και δεν επιτρέπει ο Πρωθυπουργός να υλοποιήσει την απόφαση. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει ανάλογο παράδειγμα; Τα λέω όλα αυτά γιατί εδώ υπάρχει ένας καμβάς: Η αναξιοπιστία, η διαφθορά και απέναντι είναι η συνέπεια και το πολιτικό ήθος. Και καλώ τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, διότι θα διαχειριστεί τις τύχες της χώρας με σοβαρότητα, με ευθύνη και με αξιοπιστία. Για να σταματήσει η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού να είναι πολυτέλεια, όπως σήμερα και τα επόμενα χρόνια. Να μπει ένα τέλος» σημείωσε.

Και επέμεινε: «η χώρα χρειάζεται Πρωθυπουργό που σέβεται τους θεσμούς, που λειτουργεί με διαφάνεια, που μπορεί να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και όχι να ζούμε γεγονότα τα οποία είναι ντροπιαστικά για την ποιότητα της δημοκρατίας μας».

Επιπλέον κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν τι έχουν να κερδίσουν από τυχόν τρίτη θητεία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας: «Αυτό να αναρωτηθούν οι πολίτες και να δώσουν την εμπιστοσύνη τους στο ΠΑΣΟΚ για να έχουμε επιτέλους πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, στέλνοντας τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε: «Το 2018 όταν πήγε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και αράδιασε ένα κάρο δεσμεύσεις από τις οποίες τις μισές δεν τις υλοποίησε, είπε το κόστος; Θυμάστε να έχει πει ένα νούμερο;»

Και εξήγησε ως προς την κοστολόγηση των μέτρων που πρότεινε στη ΔΕΘ: «Έρχεται, λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος όσα χρόνια ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ουδέποτε είπε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το κόστος των μέτρων, να ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ που είπε ότι το κόστος των μέτρων είναι 2,6 δισ.» είπε αναφέροντας το δημοσιονομικό κόστος για τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική διαφορά έναντι της Νέας Δημοκρατίας, ο Ν. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ μια τετραετία πριν είχε διαφορά 33% από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα η διαφορά είναι 10%. Ας αγωνιστούμε ακόμα πιο δυναμικά – και θα το κάνουμε – γι’ αυτό εργαστήκαμε με συνέπεια όλο το καλοκαίρι, για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν λέμε “φύγετε εσείς” για να έρθει κάτι το οποίο δεν περιγράφει τι θα κάνει. Εμείς είπαμε συνολικά τι θα κάνουμε και δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά. Πιστεύω ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές, μπορεί να είναι χρόνος ανατροπής. Και να πάμε την πρώτη Κυριακή σε μια αλλαγή, η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα. Αυτό που συμβαίνει, είναι πραγματικά προσβλητικό και μπορεί να μας οδηγήσει και σε νέες περιπέτειες στο μέλλον. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που σέβεται τους πόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού».

Ερωτηθείς για το προσφυγικό-μεταναστευτικό στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «το 2015 η πολιτική που ακολουθήθηκε έκανε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, να είναι αποθήκες ψυχών. Μια πολιτική η οποία ήταν εντελώς λανθασμένη. Εμείς θέλουμε η χώρα μας να αποκτήσει ολοκληρωμένη, συνολική μεταναστευτική πολιτική. Γι’αυτό, όπως είδατε, και στην περίπτωση της Κρήτης – διότι εμείς δεν έχουμε άλλες προσεγγίσεις κατά τόπους – είπαμε το εξής: Νόμιμη μετανάστευση. Δηλαδή, έχουμε ανάγκες ως χώρα; Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις πρεσβείες της χώρας μας, να δηλώσουν τις δυνατότητές τους και η χώρα μας βάσει των αναγκών να έχει προγράμματα μόνιμης και νόμιμης μετανάστευσης που θα βοηθήσουν και την οικονομία αλλά και οι κοινωνίες να δείχνουν μια συνοχή. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Είπαμε, επίσης, ότι δεν μπορεί να παγώνεις την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου, όταν ως επί το πλείστον δεν είναι πια πρόσφυγες, αλλά είναι μετανάστες. Άρα, με βάση τις διμερείς συμφωνίες, όταν απορρίπτεται, πρέπει να πάμε σε επαναπατρισμό».

Και επιπλέον πρόσθεσε την ανάγκη «να υπάρχει επιτέλους αποσύνδεση του μειωμένου ΦΠΑ με την παρουσία αυτών των δομών, μια τεράστια αδικία που υπήρξε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ, σε όλα τα νησιά και του βορειοανατολικού και το νοτίου Αιγαίου. Και η χώρα μας να λειτουργήσει στρατηγικά σε ένα θέμα που το ξαναλέω δεν είναι εύκολο ζήτημα.

Τέλος σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τοπικά θέματα της Χίου σημείωσε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα τα έργα υποδομή που παραμένουν ανολοκλήρωτα και ειδικά το φράγμα στη θέση Κόρης Γεφύρι. «Θεωρούμε ότι τα πιο κρίσιμα έργα είναι εκείνα που αφορούν στη διαχείριση υδάτινων πόρων και στην ενέργεια. Μου είπαν χθες στη Βολισσό ότι έχουν ενεργειακή κοινότητα, αλλά όρους σύνδεσης δεν έχουν. Μα, μόνο στη Βολισσό συμβαίνει αυτό; Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της εποχής Μητσοτάκη είναι η διανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος των ισχυρών, των ολιγαρχών, των μεγάλων επιχειρηματιών» είπε.

«Δεν μπορεί η ανάπτυξη της χώρας να βασίζεται στο ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας και αυτό να το λέμε ανάπτυξη. Ως πότε οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα βασίζονται κυρίως σε real estate που είναι ξεπούλημα της περιουσίας των Ελλήνων; Ποιο είναι λοιπόν το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης για τα νησιά, ειδικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο; Όλα αυτά τα νησιά έχουν πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, γεωργία, έχουν δυνατότητες, έχουν φυσικό πλούτο και δεν έχουν ακόμη καταπονηθεί από τον βιομηχανοποιημένο τουρισμό. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε; Ένα ειδικό πρότυπο ανάπτυξης που διασυνδέει τα τοπικά μεταποιημένα προϊόντα με τον τοπικό τουρισμό. Έτσι θα έχουμε προστιθέμενη αξία, διότι ο ταξιδιώτης δεν θα αφήνει χρήματα μόνο στο ξενοδοχείο, θα αφήνει χρήματα και στην εστίαση και στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον μεταποιητή κι έτσι θα ανοίξουν καλές θέσεις εργασίας για μια γκάμα επαγγελμάτων που θα δώσουν τη δυνατότητα να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει θεωρητικά, πρέπει να γίνει με μετρήσιμους στόχους. Πρέπει να έχουμε κάθε χρόνο στοιχεία για το πώς αυξάνει η κατανάλωση, άρα και η παραγωγή τοπικών προϊόντων σε κάθε νησί. Και να ενδυναμώσουμε με φορολογικά κίνητρα και άλλες μεταποιητικές πρωτοβουλίες» κατέληξε.