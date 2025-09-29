Το πόθεν έσχες Κασσελάκη: Τα εισοδήματα του 2023 και οι δανειακές υποχρεώσεις

Εισοδήματα 1.678.594 δολαρίων από μισθωτές υπηρεσίες στο εξωτερικό, και 71.367.48 δολάρια από ακίνητα δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στο ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για την περιουσιακή του κατάσταση το οικονομικό έτος 2024 (χρήση 2023).

Ο νυν αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας, ήταν υπόχρεος να καταθέσει την δήλωση ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το διάστημα Σεπτέμβριος 2023 μέχρι Σεπτέμβριο 2024.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης δηλώνει:

– Συνολικό εισόδημα: 1.749 εκατομμύρια δολάρια. Τα 1.678.594 δολάρια προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες στην αλλοδαπή και οι 71.367.48 δολάρια από ακίνητα.

– Μετοχές: Σε διάφορες εταιρίες στην αλλοδαπή ύψους 3 εκατομμυρίων 776.000 δολαρίων.

Η μεγαλύτερη επένδυση είναι σε αμοιβαία κεφάλαια στην εταιρία NUVEEN HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND I, με 247.548,59 τεμάχια, με αξία κτήσης 3.792.062,08 δολαρίων και αποτίμηση 3.670.091,50 δολαρίων.

-Καταθέσεις: Στην Εθνική Τράπεζα 26.793,27 ευρώ και στην JP MORGAN CHASE BANK 5.494,80 δολάρια.

Ακίνητα: Έχει την πλήρη κυριότητα: Μονοκατοικίας 287,80 τμ στις Σπέτσες σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 467,00 τ.μ, με ημερομηνία κτήσης το 1989, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα 106 τ.μ που αποκτήθηκε το 2008 και μία μονοκατοικία στις ΗΠΑ που απέκτησε το 2022 σε επιφάνεια 54.956,31 τετραγωνικών μέτρων και κάλυψη 358,10 τμ συν μίας πισίνας 90 τμ. Σύμφωνα με τη δήλωση του την αγορά κάλυψε με δάνειο ύψους 1.620.000,00 δολαρίων και από εισοδήματα προηγούμενων ετών, ύψους 405.000,00 δολαρίων.

– Επιχειρήσεις: Είναι εταίρος στην ΕΠΕ Osios LLC, και στην Ετερόρρυθμη εταιρία παροχής υπηρεσιών, Pura Vita.

-Δηλώνει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές συνολικού ύψους, 1.655.368 δολαρίων σε τέσσερεις πιστωτές.

-Έχει ένα όχημα 4.700 κυβικών εκατοστών.