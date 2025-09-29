Π. Μαρινάκης για Π. Ρούτσι: Δεν θα επιτρέψουμε έναν δεύτερο γύρο απαράδεκτης εργαλειοποίησης στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων

«Όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, αλλά σε μία δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και από κανέναν άλλο» επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, βάλλοντας κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης «που βρίσκουν ευκαιρία προβολής δίπλα σε έναν πονεμένο πατέρα».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που έχασε το παιδί του σε αυτή την τραγωδία». Άσκησε ωστόσο κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμηνύοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε έναν δεύτερο γύρο της απαράδεκτης προσπάθειας εργαλειοποίησης στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων».

«Τα κόμματα του ξυλολίου και των χαμένων βαγονιών παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν»

«Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών. Παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία. Είναι τραγικό αλλά είναι αληθινό. Και συγκεκριμένα κόμματα προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών. Για κάθε αίτημα μόνη αρμόδια να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη. Θέλουν τα κόμματα αυτά να κάνουν την Ελλάδα μπανανία. Δεν θα κάνουν τη χώρα μπανανία. Οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να προβληθεί ενώπιον του ακροατηρίου μετά την έναρξη της δίκης», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση αισθάνεται μόνη δήλωσε πως «δεν είναι θέμα πολιτικής μοναξιάς αλλά υποχρέωση του πολιτικού κόμματος που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών. Αν παραγγέλνουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη όπως συνέβαινε επί Τσίπρα, τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε;» διερωτήθηκε.

«Δεν πρόκειται ποτέ εμείς να παραγγείλουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη»

«Αυτά σε μια κανονική χώρα δεν συμβαίνουν. Οι απαντήσεις βγαίνουν. Η κοινωνία βλέπει τι συνέβη. Αυτό που συνέβη μετά το πρώτο συλλαλητήριο των Τεμπών -και αναφέρομαι σε κόμματα και συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης- πρέπει να το γράψει η ιστορία για να μην ξαναγίνει. Πάνε τώρα να κάνουν ένα δεύτερο γύρο. Δεν πρόκειται ποτέ εμείς να παραγγείλουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο είναι δουλειά των δικαστών», επισήμανε.

Σχετικά με δηλώσεις του Κ. Κυρανάκη για πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ποτέ δεν είπε ότι συνεχίζουν να κινούνται τα τρένα χωρίς πρωτόκολλο ασφάλειας.

Ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε και σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επιστροφής του Δ. Κυριαζίδη στη Ν.Δ. για να απαντήσει πως ο ίδιος δεν έχει κάποια πληροφορία περί επανένταξης. «Ο άνθρωπος ζήτησε συγνώμη την ίδια στιγμή. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού πρόσθεσε.

«Αστειότητες» τα περί μοντάζ στη φωτογραφία Μητσοτάκη – Τραμπ

Ερωτηθείς για τη φωτογραφία του πρωθυπουργού με τον Ντόναλτ Τραμπ και αν είναι αληθινή δήλωσε πως δεν θα ήθελε να είναι ποτέ στην θέση αυτών των ανθρώπων που αναγκάζονται να γράφουν τέτοιες αστειότητες. «Δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και κάποιες εφημερίδες, το θεωρούν αυτό ως βασικό θέμα. Έχω εδώ μαζί μου την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το εισερχόμενο που λάβαμε από τον Λευκό Οίκο με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου που μας επισυνάπτουν τη σχετική φωτογραφία. Άρα εδώ πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Είτε να ζητήσουν συγγνώμη, είτε να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ ότι έκαναν μοντάζ σε μια φωτογραφία. Είναι λυπηρό που και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χάνουμε χρόνο για τέτοιες αστειότητες αλλά υπάρχει κόσμος που τις τελευταίες ημέρες μπορεί να πιστέψει την fake προπαγάνδα. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό η πρακτική της δημιουργίας εντυπώσεων με χυδαία ψέματα», ανέφερε.

Μετά από επόμενη σχετική ερώτηση επανέλαβε πως τη φωτογραφία την έλαβε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού από το αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου. «Ο πρωθυπουργός παραβρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει γίνει μοντάζ να απευθυνθεί στο αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε και σημείωσε πως «δεν θα ερμηνεύσω τη στάση του σώματος του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ».

Τι είπε για το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Για το αν θα γίνει κάποια συνάντηση το επόμενο διάστημα του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν υπάρχει κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή και πως «εμείς πιστεύουμε στο διάλογο αλλά δεν θα προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων».

Για το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη, με το οποίο άσκησε σκληρή στην κυβέρνηση με αιχμή ιδίως την εξωτερική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «δημοκρατικά έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να λέει την άποψή του και από εκεί και πέρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη των έκριναν οι πολίτες το 2023, του έδωσαν από τα μεγαλύτερα ποσοστά, και ως προς την εξωτερική πολιτική έχουμε απαντήσει πολλές φορές ότι εμείς επιλέγουμε να πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα που ψηλώνουν τη χώρα και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες που επιλέγουν κόμματα της άκρας δεξιάς».

«Υπόδειγμα ήθους ο Γ. Κατσαούνος»

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα για τον Γιώργο Κατσαούνο δήλωσε πως «μακάρι να βρίσκονταν και στο Μαξίμου και στην ευρύτερη πολιτική άνθρωποι σαν τον Γιώργο Κατσαούνο, είναι υπόδειγμα ήθους και η επίθεση είναι άδικη και αντίθετη με την πραγματικότητα». «Μη χάσει και δεν γίνει ΣΥΡΙΖΑ σε όλα το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε.

Σχετικά με δημοσίευμα του Documentο για τον κ. Μυλωνάκη, δήλωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται μεταξύ κομμάτων αλλά καμιά φορά τα κόμματα επιλέγουν να εργαλειοποιούν δημοσιεύματα. «Η αντιπαράθεση δεν γίνεται με το μέσο, γίνεται με το κόμμα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός στην περίπτωση που θα χρειαστεί να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές δήλωσε ότι «θα επιδιώξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση» και πως «οι πολίτες θα αποφασίσουν όπως αποφάσισαν το 2023». Και σημείωσε ότι «τα είπε όλα ο πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη ότι πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες ή ο οποιοσδήποτε άλλος».