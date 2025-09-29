Logo Image

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου: Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου: Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα που δήλωσε

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει (σ.σ.σε παρένθεση παρατίθενται τα στοιχεία της δήλωσης του 2023/χρήση 2022)

  • Έσοδα: 60.640 ευρώ (2023: 199.415 ευρώ)
  • Μετοχές/Ομόλογα: 15.016 ευρώ (2023: 13.983 ευρώ)
  • Δύο θυρίδες στη Eurobank
  • Καταθέσεις: 268.849 ευρώ (2023: 231,128 ευρώ)
  • Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, εκ των οποίων μία μονοκατοικία 148τμ στις Μηλιές Μαγνησίας.
  • Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ)
  • Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Εταίρος στην «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»
  • Δάνεια: Δεν έχει οφειλές.

Δείτε αναλυτικά το πόθεν έσχες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης:

Για το 2023 (χρήση 2022):

Για το 2024 (χρήση 2023):

