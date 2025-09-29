Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.,. Σωκράτης Φάμελλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει (σ.σ. σε παρένθεση παρατίθενται τα στοιχεία της δήλωσης του 2023 / χρήση 2022):

