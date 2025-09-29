Logo Image

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Αναλυτικά τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τις χρήσεις 2022 και 2023

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.,. Σωκράτης Φάμελλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει (σ.σ. σε παρένθεση παρατίθενται τα στοιχεία της δήλωσης του 2023 / χρήση 2022):

  • Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)
  • Καταθέσεις σε τράπεζες: 57.839 ευρώ (2023: 85.527 ευρώ)
  • Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180 τ.μ., α’ ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93 τ.μ. στη Φολέγανδρο.
  • Οχήματα: 1 ΙΧ 1560cc (2023: 1 ΙΧ 1400cc που μεταβίβασε).

Δείτε αναλυτικά το πόθεν έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου:

Για το 2023 (χρήση 2022):

Πόθεν έσχες Σωκράτη Φάμελλου για το 2023 (χρήση 2022)

Για το 2024 (χρήση 2023):

Πόθεν έσχες Σωκράτη Φάμελλου για το 2024 (χρήση 2023)

