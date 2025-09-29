Logo Image

Το πόθεν έσχες του Ν. Κακλαμάνη: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Βουλής

Πολιτική

Το πόθεν έσχες του Ν. Κακλαμάνη: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Βουλής

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τι περιλαμβάνει η δήλωση του Ν. Κακλαμάνη

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα από:

  • Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα 29,21 ευρώ | (2023 = 28,22 ευρώ)
  • Άλλη περίπτωση 31.955,28 ευρώ | (2023 = 31.955,28 ευρώ)
  • Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 1.543,50 ευρώ | (2023 = 4.292,25 ευρώ)
  • Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, προσθετές αμοιβές κ.λ.π.(φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογ. αυτοτελώς, αφορολόγητα) 59.139,48 ευρώ | (2023= 56.184,38 ευρώ)
  • Μετοχές: Δεν περιλαμβάνονται κατά τα έτη 2024 και 2023
  • Μίσθωση θυρίδων: Δεν περιλαμβάνονται κατά τα έτη 2024 και 2023

Καταθέσεις

Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα:

  • ING – Βέλγιο – 156,44 ευρώ (2023 = 241,29 ευρώ)
  • ING – Βέλγιο – 4.504,88 ευρώ (2023 = 4.504,73 ευρώ)
  • ΕΤΕ – Ελλάδα – 655,95 ευρώ (2023 = 19,70 ευρώ)
  • ΕΤΕ – Ελλάδα – (κοινός) 216.275,85 ευρώ (2023 = 222.532,17 ευρώ)

Ακίνητα

  • Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (χωρίς αλλαγή από 2023 σε 2024):
  • Διαμέρισμα 5ου ορόφου, 130τμ, κατασκευής 1962 και κτήσης 2003
  • Ακίνητο πλήρους κυριότητας

Οχήματα

  • Οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα: Δεν περιλαμβάνονται
  • Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση: Δεν περιλαμβάνονται
  • Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές: Δεν περιλαμβάνονται.

Για το 2023 (χρήση 2022):

KAKLAMANIS_NIKITAS_3738592_2023e

Για το 2024 (χρήση 2023):

KAKLAMANIS_NIKITAS_3740975_2024e

