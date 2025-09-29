Πόθεν έσχες: Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν».

Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,

για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα του πρωθυπουργού

Δείτε αναλυτικά το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Για το 2023 (χρήση 2022):

Πόθεν έσχες Κυριάκου Μητσοτάκη 2023 (χρήση 2022)

Για το 2024 (χρήση 2023):

Πόθεν έσχες Κυριάκου Μητσοτάκη 2024 (χρήση 2023)

