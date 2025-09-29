Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα

Σήμερα, Δευτέρα, δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωση

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Διαθέσιμα στο διαδίκτυο

Όλα τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Βουλής, στην ενότητα της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης: hellenicparliament.gr