Logo Image

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα

Πολιτική

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αναρτώνται στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και ευρωβουλευτών

Σήμερα, Δευτέρα, δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωση

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Διαθέσιμα στο διαδίκτυο

Όλα τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Βουλής, στην ενότητα της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης: hellenicparliament.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube