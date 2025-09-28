Ν. Δένδιας: Μεγάλη η προσφορά του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη.

Στην εκδήλωση στο Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη. Ένα Ίδρυμα με μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες στηρίζει διαχρονικά ο Πρόεδρός του, Υποναύαρχος επί τιμή Παναγιώτης Λασκαρίδης. pic.twitter.com/5UXfFlhBx7 — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2025

«Ένα Ίδρυμα με μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες στηρίζει διαχρονικά ο πρόεδρός του υποναύαρχος επί τιμή Παναγιώτης Λασκαρίδης» ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.