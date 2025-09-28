Logo Image

Πολιτική

Ν. Δένδιας: Μεγάλη η προσφορά του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Ένα Ίδρυμα με μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη.

«Ένα Ίδρυμα με μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες στηρίζει διαχρονικά ο πρόεδρός του υποναύαρχος επί τιμή Παναγιώτης Λασκαρίδης» ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.

