Δ. Μιχαηλίδου: 2 νέα αποτελεσματικά εργαλεία για το στεγαστικό πρόβλημα

«Με τον νέο νόμο φέρνουμε δύο ακόμα αποτελεσματικά εργαλεία για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος: την Κοινωνική Αντιπαροχή και τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας σε ανενεργά στρατόπεδα» δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, προσθέτοντας πως «και τα δύο αυτά εργαλεία, δημιουργούν επιπρόσθετο στεγαστικό απόθεμα, κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα, χρησιμοποιώντας ανενεργή δημόσια περιουσία».

Μιλώντας στην εφημερίδα Real News, επεσήμανε ότι «με την Κοινωνική Αντιπαροχή, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, λιμνάζουσα δημόσια περιουσία του δημοσίου αξιοποιείται από ιδιώτες κατασκευαστές, οι οποίοι δημιουργούν ένα πλήθος νέων διαμερισμάτων και ως αντάλλαγμα κρατούν ένα ποσοστό των νέων κατοικιών, επιστρέφοντας στο δημόσιο τουλάχιστον το 30% αυτών προκειμένου να διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία με τιμή ουσιαστικά χαμηλότερη από τις αντίστοιχες της αγοράς. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα, σε όσους μείνουν πάνω από 10 χρόνια σε τέτοιες κατοικίες και εξακολουθούν να πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια, να μπορέσουν να τις αποκτήσουν ως ιδιοκτήτες».

Η δεύτερη μεγάλη τομή, όπως τόνισε, «είναι η πρωτοποριακή συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ, όπου θα αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα. Ξεκινάμε άμεσα με τρία από αυτά σε Αθήνα (Χαϊδάρι), Θεσσαλονίκη (Ζιάκα) και Πάτρα. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 2.000 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 1.500 θα διατεθούν άμεσα για κοινωνικές κατοικίες, ενώ τα υπόλοιπα 500 θα εξυπηρετήσουν τις στεγαστικές ανάγκες των ενστόλων μας. Τα έργα στα στρατόπεδα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026 και οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν μέσα στην τριετία».

«Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε τρία πράγματα: αξιοποιούμε, επιτέλους, τη δημόσια περιουσία. Αυξάνουμε το στεγαστικό απόθεμα, ώστε να πέσουν οι τιμές στην αγορά, και εξασφαλίζουμε ότι χιλιάδες νέοι και οικογένειες θα έχουν πρόσβαση σε προσιτή κατοικία» συμπλήρωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι με το «Σπίτι μου Ι» και το «Σπίτι μου ΙΙ», 20.000 πολίτες απέκτησαν ήδη το δικό τους σπίτι. Συμπλήρωσε ότι με τα δύο αυτά προγράμματα, ταυτόχρονα, καταφέραμε να βγάλουμε στην αγορά κλειστά ακίνητα που διαφορετικά θα έμεναν αναξιοποίητα. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των οικογενειών, όπως τόνισε, είναι η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο σε 900.000 συμπολίτες μας.

«Ιδιαίτερη μέριμνα δίνουμε, επίσης, σε όσους κρατούν όρθια τη χώρα στις πιο δύσκολες συνθήκες: εκπαιδευτικούς, γιατρούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, αστυνομικούς. Είναι άνθρωποι που υπηρετούν σε νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου το κόστος ζωής είναι δυσανάλογα υψηλό. Με το νέο πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ, μέσα από το Κλιματικό Κοινωνικό Ταμείο, εξασφαλίζουμε επιδότηση ενοικίου έως 200 ευρώ τον μήνα, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια εκεί όπου τους έχει ανάγκη η κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε και τις τοπικές κοινωνίες» σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Η προσφορά κατοικιών

Τόνισε, πάντως, ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών. «Γι’ αυτό και η πολιτική μας δεν σταματά εδώ: αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, εξετάζουμε νέες παρεμβάσεις και κρατάμε σταθερό τον στόχο μας για περισσότερα σπίτια, σε περισσότερους ανθρώπους και πιο προσιτές τιμές» συμπλήρωσε και πρόσθεσε:

«Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμίζουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ώστε να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στη μακροχρόνια αγορά και προχωράμε σε δικαιότερη φορολόγηση των ενοικίων, με στόχο να ενισχύσουμε τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα αξιοπρεπούς στέγασης για όλους».